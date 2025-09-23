साइबर ठगों ने बैंकर को लगाया 23 करोड़ का चूना, आपके पास फोन आए तो तुरंत करें ये तीन काम

साइबर ठग ने बैंकर को कॉल किया और खुद को एक टेलीकॉम कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताया और कहा कि उनका मोबाइल नंबर 'कानून के खिलाफ गतिविधियों' में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस के नाम का हवाला देकर बैंकर को डराया और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया। ठगों ने इस प्रक्रिया में बैंकर के पैसे 20 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से उड़ाए हैं। अक्सर ऐसे कॉल में यह भी कहा जाता है कि अगर तुरंत पैसे नहीं भेजे गए तो गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई होगी जो पूरी तरह झूठ और भ्रामक होता है।