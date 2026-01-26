14.9 करोड़ अकाउंट्स का डेटा लीक: Gmail से Facebook तक सब खतरे में, जानें खुद को कैसे बचाएं?

149 Million Accounts Data Leak (Image: Gemini)
149 Million Accounts Data Leak: ऑनलाइन दुनिया में एक बार फिर बड़ी सेंधमारी की खबर ने करोड़ों इंटरनेट यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ता जेरेमायाह फाउलर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.9 करोड़ (149 मिलियन) यूजर्स के लॉगिन डिटेल्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। इस महा-लीक में Gmail, Facebook, Instagram और Netflix जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स भी शामिल बताए जा रहे हैं।
ExpressVPN की इस रिपोर्ट के मुताबिक, रिसर्चर को ऑनलाइन एक ऐसा डेटाबेस मिला जो न तो पासवर्ड से सुरक्षित था और न ही एन्क्रिप्ट किया गया था। कुल 96GB के इस डेटाबेस में यूनिक यूजरनेम, पासवर्ड और सीधे लॉगिन लिंक जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियां मौजूद थीं।
|लीक की मुख्य जानकारियां
|विवरण
|कुल प्रभावित अकाउंट्स
|14,94,04,754 (लगभग 14.9 करोड़)
|डेटा का कुल साइज
|96 GB
|प्रभावित मुख्य प्लेटफॉर्म
|Gmail, Facebook, Netflix, Instagram
|अन्य संवेदनशील डेटा
|बैंकिंग डिटेल्स, क्रिप्टो वॉलेट और सरकारी (.gov) ईमेल
इस डेटा लीक की सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें केवल सोशल मीडिया अकाउंट्स ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रिप्टो वॉलेट्स और क्रेडिट कार्ड से जुड़े लॉगिन डिटेल्स भी पाए गए हैं। इसके अलावा, कई देशों के सरकारी (.gov) डोमेन से जुड़े लॉगिन डिटेल्स मिलने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
फाउलर ने चेतावनी दी है कि लीक हुई ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके हैकर्स क्रेडेंशियल-स्टफिंग जैसे हमले कर सकते हैं। इसमें अपराधी एक ही पासवर्ड को अलग-अलग वेबसाइट्स पर आजमाते हैं। यदि आप एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सारे अकाउंट्स एक साथ हैक हो सकते हैं।
पासवर्ड बदलें: यदि आप ऊपर बताए गए किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें। नया पासवर्ड जटिल और यूनिक रखें।
2FA ऑन करें: अपने सभी सोशल मीडिया और बैंकिंग ऐप्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को एक्टिव करें।
चेक करें स्टेटस: 'Have I Been Pwned' जैसी वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें कि कहीं आपका ईमेल इस लीक का हिस्सा तो नहीं है।
