टेक्नोलॉजी

14.9 करोड़ अकाउंट्स का डेटा लीक: Gmail से Facebook तक सब खतरे में, जानें खुद को कैसे बचाएं?

149 Million Accounts Data Leak: 14.9 करोड़ से अधिक Gmail, Facebook और Netflix अकाउंट्स का डेटा लीक हो गया है। शोधकर्ता जेरेमायाह फाउलर की रिपोर्ट में बड़े साइबर खतरे का खुलासा। जानें क्या आपका अकाउंट भी इस लिस्ट में शामिल है और खुद को हैकर्स से कैसे बचाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 26, 2026

149 Million Accounts Data Leak

149 Million Accounts Data Leak (Image: Gemini)

149 Million Accounts Data Leak: ऑनलाइन दुनिया में एक बार फिर बड़ी सेंधमारी की खबर ने करोड़ों इंटरनेट यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ता जेरेमायाह फाउलर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.9 करोड़ (149 मिलियन) यूजर्स के लॉगिन डिटेल्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। इस महा-लीक में Gmail, Facebook, Instagram और Netflix जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स भी शामिल बताए जा रहे हैं।

बिना किसी ताले के खुला पड़ा था 96GB का डेटा

ExpressVPN की इस रिपोर्ट के मुताबिक, रिसर्चर को ऑनलाइन एक ऐसा डेटाबेस मिला जो न तो पासवर्ड से सुरक्षित था और न ही एन्क्रिप्ट किया गया था। कुल 96GB के इस डेटाबेस में यूनिक यूजरनेम, पासवर्ड और सीधे लॉगिन लिंक जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियां मौजूद थीं।

लीक की मुख्य जानकारियांविवरण
कुल प्रभावित अकाउंट्स14,94,04,754 (लगभग 14.9 करोड़)
डेटा का कुल साइज96 GB
प्रभावित मुख्य प्लेटफॉर्मGmail, Facebook, Netflix, Instagram
अन्य संवेदनशील डेटाबैंकिंग डिटेल्स, क्रिप्टो वॉलेट और सरकारी (.gov) ईमेल

सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बैंक अकाउंट भी खतरे में

इस डेटा लीक की सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें केवल सोशल मीडिया अकाउंट्स ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रिप्टो वॉलेट्स और क्रेडिट कार्ड से जुड़े लॉगिन डिटेल्स भी पाए गए हैं। इसके अलावा, कई देशों के सरकारी (.gov) डोमेन से जुड़े लॉगिन डिटेल्स मिलने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

हो सकता है क्रेडेंशियल-स्टफिंग हमला

फाउलर ने चेतावनी दी है कि लीक हुई ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके हैकर्स क्रेडेंशियल-स्टफिंग जैसे हमले कर सकते हैं। इसमें अपराधी एक ही पासवर्ड को अलग-अलग वेबसाइट्स पर आजमाते हैं। यदि आप एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सारे अकाउंट्स एक साथ हैक हो सकते हैं।

खुद को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत करें ये 3 काम

पासवर्ड बदलें: यदि आप ऊपर बताए गए किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें। नया पासवर्ड जटिल और यूनिक रखें।

2FA ऑन करें: अपने सभी सोशल मीडिया और बैंकिंग ऐप्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को एक्टिव करें।

चेक करें स्टेटस: 'Have I Been Pwned' जैसी वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें कि कहीं आपका ईमेल इस लीक का हिस्सा तो नहीं है।

