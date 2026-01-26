14.9 करोड़ अकाउंट्स का डेटा लीक: Gmail से Facebook तक सब खतरे में, जानें खुद को कैसे बचाएं?

149 Million Accounts Data Leak: ऑनलाइन दुनिया में एक बार फिर बड़ी सेंधमारी की खबर ने करोड़ों इंटरनेट यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ता जेरेमायाह फाउलर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.9 करोड़ (149 मिलियन) यूजर्स के लॉगिन डिटेल्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। इस महा-लीक में Gmail, Facebook, Instagram और Netflix जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स भी शामिल बताए जा रहे हैं।