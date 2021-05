Fake News पर लगेगी लगाम, गूगल का ये नया फीचर आपको करेगा अलर्ट

Google New Feature: गूगल ने अपने प्लेटफार्म पर फेक न्यूज को रोकने के लिए हर सर्च पोस्ट को 'About this Result' से जोड़ने का फैसला किया है। गूगल के इस नए फीचर से पता चल सकेगा कि किसी भी यूजर का सर्च रिजल्ट कितने हद तक सही है और उसे पढ़ा गया है या नहीं।