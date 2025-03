कौन हैं Studio Ghibli के फाउंडर? जानें उनकी नेटवर्थ और इस शानदार सफर की पूरी कहानी

Studio Ghibli के फाउंडर कौन हैं? Studio Ghibli की स्थापना 1985 में हयाओ मियाज़ाकी (Hayao Miyazaki), इसाओ ताकाहाता (Isao Takahata) और तोशियो सुजुकी (Toshio Suzuki) ने मिलकर की थी। हायाओ मियाजाकी इस स्टूडियो के क्रिएटिव मास्टरमाइंड हैं, जो एनिमेशन की दुनिया में अपने गहरे प्रभाव और अनोखी कहानी कहने की कला के लिए जाने जाते हैं।

मियाजाकी ने अपने करियर की शुरुआत 1963 में की थी और जापानी एनिमेशन इंडस्ट्री में कदम रखा। 1979 में उन्होंने Lupin III: The Castle of Cagliostro फिल्म बनाई, जिससे उनकी पहचान बनी। लेकिन असली सफलता 1984 में आई जब उन्होंने Nausicaä of the Valley of the Wind बनाई। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने अपने साथी इसाओ ताकाहाता और प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी के साथ मिलकर Studio Ghibli की नींव रखी।

Spirited Away (2001) – इस फिल्म ने 2003 में ऑस्कर जीता और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जापानी फिल्म बनी रही। My Neighbor Totoro (1988) – यह फिल्म बच्चों और बड़ों दोनों में बेहद लोकप्रिय है और इसका टोटोरों कैरेक्टर Studio Ghibli की पहचान बन गया।

Princess Mononoke (1997) – यह फिल्म पर्यावरण और इंसानों के बीच संघर्ष की कहानी को दिखाती है और जापान की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही। मियाज़ाकी की फिल्में, खासकर Studio Ghibli के तहत बनीं, दुनियाभर में मशहूर हुईं और करोड़ों की कमाई की। खासतौर पर Spirited Away, जिसे मियाज़ाकी ने डायरेक्ट किया था, अपनी रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जापानी फिल्म बनी। इसने दुनियाभर में $275 मिलियन (करीब 2300 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कमाई की।

हायाओ मियाजाकी की नेटवर्थ कितनी है? Hayao Miyazaki की कुल संपत्ति को लेकर आधिकारिक और सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अलग-अलग अनुमानों के अनुसार, उनकी नेटवर्थ लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 417 करोड़ रुपये) आंकी जाती है। यह आंकड़े उनकी फिल्मों की सफलता, स्टूडियो घिबली के राजस्व और उनके दशकों लंबे करियर पर आधारित हैं।

Studio Ghibli की कमाई केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। DVD बिक्री, स्ट्रीमिंग राइट्स और प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग (जैसे खिलौने, पोस्टर्स, कपड़े आदि) से भी स्टूडियो ने बड़ी कमाई की है। इस निरंतर सफलता ने मियाज़ाकी को एनिमेशन जगत के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है।