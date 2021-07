एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी हो जाती है खत्म, तो अपनाइए ये 5 टिप्स

How To Boost Battery Life On Android Phone: मौजूदा समय में लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन चलाता हैं और जैसे—जैसे फोन पुराना होता जाता है सबको बैटरी बैकअप की समस्या से जूझना पड़ता है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो जानिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ बढ़ाने के कुछ टिप्स और ट्रिक।

एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाएं

स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम रखें

अगर आप अपने मोबाइल फोन की ब्राइटनेस ज्यादा रखते हैं तो बैटरी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और फोन जल्दी डिस्चार्ज होता है। इसलिए अगर आपको अपने फोन की बैटरी लाइफ बढ़ानी है तो ब्राइटनेस को हमेशा कम ही रखें।

बैटरी सेवर ऐप्स का इस्तेमाल करना बंद करें

हर व्यक्ति चाहता है उनकी बैटरी अच्छा बैकअप दे और इस चक्कर में प्ले स्टोर पर उपलब्ध बैटरी सेवर ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते है कि बहुत सारे ऐप्स फर्जी होते हैं। इसलिए हमें उन ऐप्स को अपने मोबाइल से हटा देना चाहिए।

बैकग्राउंड में ऐप्स को हटाएं

कई बार स्मार्टफोन यूजर अपने मोबाइल में कई ऐप्स खोलकर रखते हैं और काम होने के बाद उन्हें क्लियर नहीं करते। इससे बैकग्राउंड में वो ऐप्स चलते रहते हैं और फोन की स्पीड स्लो होने के साथ ही बैटरी जल्द खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बूस्ट करना है तो हमेशा बैकग्राउंड में से ऐप्स को क्लियर करते रहना चाहिए।

फालतू ऐप्स को डिलीट करें

अगर आपके स्मार्टफोन में कई अकाउंट साइन इन हैं, तो फोन की बैटरी लाइफ जल्दी खत्म होती है। क्योंकि प्रत्येक अकाउंट इंटरनेट से सिंक करता है। तो इसलिए अगर आपके स्मार्टफोन में फालतू ऐप्स है तो उन्हें डिलीट कर देना चाहिए।

स्क्रिन के टाइमआउट को कम करें

अगर आपने अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन का टाइमआउट 1 या 2 मिनट का कर रखा है तो उसे घटाकर 30 सेकंड कर लें। दरअसल, इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कई बार हम फोन को ऐसे ही रख देते हैं और स्क्रीन लॉक होने में 1 से 2 मिनट का समय लग जाता है। इससे बैटरी पर बहुत प्रभाव पड़ता है।