Independence Day 2021: भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर गूगल ने बनाया खास डूडल

Independence Day 2021: देश आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस खास मौके पर सभी देशवासी एक दूसरे को स्वत़ंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं। वहीं इस खास मौके पर गूगल ने एक खास डूडल के जरिए स्वत़ंत्रता दिवस का जश्न मनाया। भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर गूगल ने एक खास डूडल बनाया है। यह डूडल कोलकाता के कलाकार सयान मुखर्जी ने डिजाइन किया है। इस डूडल में भारत के विविध नृत्य को दिखाया है, जो कि ऐतिहासिक प्रगति और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है।

भरतनाट्यम को दर्शाया

मुखर्जी द्वारा बनाए गए Google doodle में देश के नृत्य के विविध रूपों को प्रदर्शित किया गया है। इस खास डूडल में भरतनाट्यम की शास्त्रीय परंपरा को दर्शाया गया है। भरतनाट्यम भारत में सबसे पुरानी भारतीय नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में 3,000 साल पहले हुई थी। भरतनाट्यम के अलावा इस डूडल में छऊ नृत्य को भी दिखाया गया है जिसकी उत्पत्ति झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पूर्वी राज्यों में हुई है।

वहीं गूगल ने स्वतत्रंता दिवस के मौके पर कहा कि, '1947 में इस दिन की आधी रात को, स्वतंत्रता के लिए भारत का दशकों पुराना आंदोलन समाप्त हो गया। आजादी मिलने के साथ भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। आज के डूडल में, जिसे कोलकाता के अतिथि कलाकार सयान मुखर्जी द्वारा चित्रित किया गया है, भारत के स्वतंत्रता दिवस और सदियों की ऐतिहासिक प्रगति में निर्मित इसकी सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाया गया है।

Happy 75th Independence Day, India! Wishing everyone a safe and happy celebration:)

Many thanks to our guest artist Sayan Mukherjee for this year's beautiful doodle! https://t.co/7ChmC9F4JF pic.twitter.com/l15FGLDL62