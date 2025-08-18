भारत में Airtel, Jio और Vi नेटवर्क आउटेज से परेशान हुए यूजर्स, ठप हुईं सेवाएं

India Network Outage: आज सोमवार, 18 अगस्त 2025 को भारत के कई प्रमुख शहरों में मोबाइल नेटवर्क में व्यापक समस्या देखने को मिली। एयरटेल, जियो और वोडाफोन-आइडिया के यूजर्स ने कॉल ड्रॉप, सिग्नल गायब होने और इंटरनेट स्लो होने की शिकायत की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।
एयरटेल के यूजर्स ने बताया कि दोपहर लगभग 3:30 बजे से नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। कई लोग कॉल नहीं कर पा रहे थे इंटरनेट स्लो था और एसएमएस भी नहीं भेजे जा रहे थे। एयरटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उन्हें नेटवर्क आउटेज की जानकारी है और इसे जल्द ठीक करने के लिए काम चल रहा है। शुरुआत में यह समस्या दिल्ली-एनसीआर में देखी गई जो बाद में मुंबई और बेंगलुरु तक फैल गई।
एयरटेल के बाद जियो और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के नेटवर्क भी प्रभावित हुए। Downdetector पोर्टल के अनुसार, शाम करीब 5 बजे जियो नेटवर्क से जुड़ी 200 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। वहीं वोडाफोन-आइडिया को लेकर लगभग 50 शिकायतें सामने आईं। हालांकि यह संख्या एयरटेल के मुकाबले कम थी, लेकिन सामान्य स्तर से ज्यादा थी।
आउटेज मैप के अनुसार, वोडाफोन-आइडिया की सेवाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और जयपुर जैसे शहरों में प्रभावित हुईं। दूसरी ओर जियो का आउटेज ज्यादा व्यापक रहा जिससे चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद समेत कई शहरों के यूजर्स प्रभावित हुए। अब तक न तो जियो और न ही वोडाफोन-आइडिया ने इस समस्या पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है।
शाम तक एयरटेल ने अपनी सेवाओं को बहाल करना शुरू किया लेकिन कुछ यूजर्स ने अभी भी कॉल ड्रॉप और इंटरनेट स्लो होने की समस्या बताई है। जियो और वीआई ने भी नेटवर्क बहाल किया लेकिन पूरी तरह स्थिरता की रिपोर्ट नहीं मिली है।