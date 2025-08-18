Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

भारत में Airtel, Jio और Vi नेटवर्क आउटेज से परेशान हुए यूजर्स, ठप हुईं सेवाएं

India Network Outage: भारत के प्रमुख शहरों में Airtel, Jio और Vi नेटवर्क आउटेज से कॉल और इंटरनेट सेवाएं ठप, यूजर्स परेशान। जानें अपडेट, प्रभावित शहर और समाधान।

भारत

Rahul Yadav

Aug 18, 2025

India Network Outage
India Network Outage (Image: gemini)

India Network Outage: आज सोमवार, 18 अगस्त 2025 को भारत के कई प्रमुख शहरों में मोबाइल नेटवर्क में व्यापक समस्या देखने को मिली। एयरटेल, जियो और वोडाफोन-आइडिया के यूजर्स ने कॉल ड्रॉप, सिग्नल गायब होने और इंटरनेट स्लो होने की शिकायत की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।

एयरटेल नेटवर्क में गड़बड़ी

एयरटेल के यूजर्स ने बताया कि दोपहर लगभग 3:30 बजे से नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। कई लोग कॉल नहीं कर पा रहे थे इंटरनेट स्लो था और एसएमएस भी नहीं भेजे जा रहे थे। एयरटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उन्हें नेटवर्क आउटेज की जानकारी है और इसे जल्द ठीक करने के लिए काम चल रहा है। शुरुआत में यह समस्या दिल्ली-एनसीआर में देखी गई जो बाद में मुंबई और बेंगलुरु तक फैल गई।

ये भी पढ़ें

World Photography Day: स्मार्टफोन से प्रो-लेवल फोटोग्राफी के लिए 7 टिप्स और पोर्ट्रेट में न करें ये गलतियां
टेक्नोलॉजी
World Photography Day 2025

जियो और वीआई नेटवर्क भी डाउन

एयरटेल के बाद जियो और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के नेटवर्क भी प्रभावित हुए। Downdetector पोर्टल के अनुसार, शाम करीब 5 बजे जियो नेटवर्क से जुड़ी 200 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। वहीं वोडाफोन-आइडिया को लेकर लगभग 50 शिकायतें सामने आईं। हालांकि यह संख्या एयरटेल के मुकाबले कम थी, लेकिन सामान्य स्तर से ज्यादा थी।

आउटेज मैप के अनुसार, वोडाफोन-आइडिया की सेवाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और जयपुर जैसे शहरों में प्रभावित हुईं। दूसरी ओर जियो का आउटेज ज्यादा व्यापक रहा जिससे चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद समेत कई शहरों के यूजर्स प्रभावित हुए। अब तक न तो जियो और न ही वोडाफोन-आइडिया ने इस समस्या पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है।

स्थिति में सुधार

शाम तक एयरटेल ने अपनी सेवाओं को बहाल करना शुरू किया लेकिन कुछ यूजर्स ने अभी भी कॉल ड्रॉप और इंटरनेट स्लो होने की समस्या बताई है। जियो और वीआई ने भी नेटवर्क बहाल किया लेकिन पूरी तरह स्थिरता की रिपोर्ट नहीं मिली है।

यूजर्स के लिए सुझाव

  • नेटवर्क समस्या होने पर फोन को रीस्टार्ट करें।
  • नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करें।
  • यदि समस्या बनी रहे, तो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करें।

ये भी पढ़ें

WhatsApp ने पेश किया नया फीचर, फैमिली चैट से लेकर ऑफिस मीटिंग तक सब कुछ होगा शेड्यूल
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Schedule Calls

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

18 Aug 2025 07:57 pm

Hindi News / Technology / भारत में Airtel, Jio और Vi नेटवर्क आउटेज से परेशान हुए यूजर्स, ठप हुईं सेवाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.