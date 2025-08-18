भारत में Airtel, Jio और Vi नेटवर्क आउटेज से परेशान हुए यूजर्स, ठप हुईं सेवाएं

एयरटेल के यूजर्स ने बताया कि दोपहर लगभग 3:30 बजे से नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। कई लोग कॉल नहीं कर पा रहे थे इंटरनेट स्लो था और एसएमएस भी नहीं भेजे जा रहे थे। एयरटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उन्हें नेटवर्क आउटेज की जानकारी है और इसे जल्द ठीक करने के लिए काम चल रहा है। शुरुआत में यह समस्या दिल्ली-एनसीआर में देखी गई जो बाद में मुंबई और बेंगलुरु तक फैल गई।