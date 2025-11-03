ये कंपनी बनी भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, प्रीमियम सेगमेंट में Apple ने दिखाया जलवा

India Smartphone Sales Q3 2025: भारतीय स्मार्टफोन बाजार लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस साल की सितंबर तिमाही (Q3 2025) में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट ने वॉल्यूम के आधार पर 5% और वैल्यू के आधार पर 18% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। यह अब तक की सबसे बड़ी तिमाही वैल्यू ग्रोथ मानी जा रही है।