ये कंपनी बनी भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, प्रीमियम सेगमेंट में Apple ने दिखाया जलवा

India Smartphone Sales Q3 2025: काउंटरपॉइंट रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर तिमाही 2025 में वीवो भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी रही है। जबकि प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 03, 2025

India Smartphone Sales Q3 2025

India Smartphone Sales Q3 2025 (Image: Pexels)

India Smartphone Sales Q3 2025: भारतीय स्मार्टफोन बाजार लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस साल की सितंबर तिमाही (Q3 2025) में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट ने वॉल्यूम के आधार पर 5% और वैल्यू के आधार पर 18% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। यह अब तक की सबसे बड़ी तिमाही वैल्यू ग्रोथ मानी जा रही है।

यह जानकारी काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस उछाल की वजह त्योहारी सीजन की मांग, भारी डिस्काउंट ऑफर, आसान EMI किस्त और प्रीमियम स्मार्टफोनों की बढ़ती लोकप्रियता है।

प्रीमियम स्मार्टफोन की तरफ बढ़ा ग्राहकों का रुझान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले लोग बजट फोन खरीदना पसंद करते थे लेकिन अब अधिकांश यूजर प्रीमियम स्मार्टफोन की ओर अपग्रेड कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते बाजार में अब वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू (कीमत और ब्रांड वैल्यू) पर फोकस बढ़ गया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि आसान फाइनेंसिंग और ट्रेड-इन ऑफर्स ने ग्राहकों के लिए महंगे फोन खरीदना आसान बना दिया है।

सितंबर तिमाही में क्यों बढ़ी बिक्री?

काउंटरपॉइंट रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट प्राचीर सिंह ने बताया कि, ''बेहतर घरेलू लिक्विडिटी और त्योहारों के मौसम ने ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित किया। इसकी वजह से सितंबर तिमाही में बिक्री उम्मीद से कहीं ज्यादा रही है।''

30 हजार से ऊपर के फोन की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

रिपोर्ट के अनुसार, 30,000 रुपये से अधिक कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में 29% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रीमियम सेगमेंट ने कुल बाजार की वैल्यू ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान दिया है।

वहीं, औसत बिक्री मूल्य में भी 13% की वृद्धि दर्ज की गई है जो यह दिखाता है कि अब ग्राहक महंगे और बेहतर फीचर्स वाले फोन की ओर बढ़ रहे हैं।

Apple और Samsung ने मचाया धमाल

रिपोर्ट में बताया गया कि Apple ने अपनी iPhone 15 और iPhone 16 सीरीज की मजबूत मांग के दम पर 28% वैल्यू शेयर हासिल किया है और वह भारत के प्रीमियम मार्केट की लीडर बन गई है। नई लॉन्च हुई iPhone 17 सीरीज को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

दूसरे स्थान पर सैमसंग है जिसने 23% वैल्यू शेयर दर्ज किया है। इसकी Galaxy S और A सीरीज के साथ-साथ फोल्डेबल फोन्स ने बिक्री में मजबूती दिखाई है।

Vivo बना भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड

शिपमेंट (फोन की कुल डिलीवरी) के मामले में Vivo ने iQOO को पछाड़ते हुए 20% मार्केट शेयर के साथ भारत का टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बनने का खिताब हासिल किया है। वहीं, Samsung 13% शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

पहली बार टॉप-5 ब्रांड में शामिल हुआ Apple

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पहली बार Apple भारत के टॉप-5 स्मार्टफोन ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा iPhone बाजार बन चुका है।

03 Nov 2025 08:19 pm

