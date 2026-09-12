आज से बुक कर सकेंगे iPhone 18 Pro और Pro Max, 18 सितंबर से मिलेगी डिलीवरी; जानें कीमत और ऑफर

iPhone 18 Pro and Pro Max Booking Date:एप्पल के नए आईफोन खरीदने का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए आज बड़ा दिन है। कंपनी के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के प्री-ऑर्डर भारत में आज यानी 12 सितंबर से शुरू होंगे। ग्राहक शाम 5:30 बजे से दोनों फोन की बुकिंग कर सकेंगे। दोनों मॉडल की बिक्री और उपलब्धता 18 सितंबर से शुरू होगी।