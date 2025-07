Nothing Phone 3 और Headphone 1 आज भारत में होंगे लॉन्च, जानें कैसे होंगे फीचर्स और कितनी रहेगी कीमत?

Nothing Phone 3: क्या होंगे फीचर्स Nothing Phone (3) को लेकर अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके हिसाब से यह डिवाइस Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट से लैस होगा। यह फोन कंपनी की फ्लैगशिप कैटेगेरी में पहली एंट्री है। फोन में ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन और नथिंग का सिग्नेचर Glyph Interface मौजूद रहेगा, जिसे अब रियर पैनल के ऊपरी दायें हिस्से में स्थान दिया गया है।

संभावित स्पेसिफिकेशन (Nothing Phone 3 Specs) फीचर विवरण डिस्प्ले 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले रिजॉल्यूशन 1080 x 2392 पिक्सल पिक्सल डेंसिटी 387 PPI डिजाइन 2.5D ग्लास बैक कवर प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 कैमरा 50MP प्राइमरी कैमरा, ट्रिपल कैमरा सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 सॉफ्टवेयर सपोर्ट 5 साल तक Android अपडेट + 2 साल सिक्योरिटी पैच अन्य फीचर्स संभावित AI बटन बैटरी 5000mAh चार्जिंग सपोर्ट USB Type-C, 50W वायरलेस चार्जिंग रिवर्स चार्जिंग 7.5W रिवर्स चार्जिंग अन्य जानकारी फाइनल स्पेसिफिकेशन आज रात 10:30 बजे लॉन्च इवेंट में घोषित किए जाएंगे फोन में तीन कैमरे होंगे, जिनमें से दो एक साथ और एक अलग पोजिशन में होगा। कैमरा सेटअप में बेहतर Zoom और कंटेंट क्रिएशन के लिए सुधार किया गया है। फोन में तीन कैमरे होंगे, जिनमें से दो एक साथ और एक अलग पोजिशन में होगा। कैमरा सेटअप में बेहतर Zoom और कंटेंट क्रिएशन के लिए सुधार किया गया है।

भारत में संभावित कीमत (Nothing Phone 3 Price in India) भारत में Nothing Phone (3) की कीमत 50,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 800 यूरो (करीब 90,500 रुपये) बताई जा रही है।

Nothing Headphone 1: क्या है खास Headphone (1), Nothing का पहला ओवर-ईयर हेडफोन होगा। हालांकि कंपनी ने इसके बारे में आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 40mm कस्टम ड्राइवर्स हो सकते हैं जिनकी ट्यूनिंग ब्रिटिश ऑडियो ब्रांड KEF ने की है।

संभावित फीचर्स और बैटरी बैकअप (Nothing Headphone 1 Specifications) बैटरी बैकअप की बात करें तो यह हेडफोन उपयोग के तरीके के अनुसार अलग-अलग प्रदर्शन कर सकता है। बिना एक्टिव नॉयज कैंसलेशन (ANC) के यह लगभग 80 घंटे तक चल सकता है, जबकि ANC के साथ AAC ऑडियो कोडेक पर 35 घंटे और LDAC के साथ ANC मोड में लगभग 30 घंटे की बैटरी मिलेगी।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें Google Fast Pair और Microsoft Swift Pair जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है जो इसे Android और Windows डिवाइसेज से जल्दी कनेक्ट होने में सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी भी हो सकती है जिससे यूजर एक साथ दो डिवाइसेज से जुड़े रह सकेंगे।

अन्य स्मार्ट फीचर्स में लो लेटेंसी मोड, पहनने पर ऑटोमेटिक डिटेक्शन, Find My Device सपोर्ट, एलईडी चार्जिंग इंडिकेटर और यूजर के अनुसार पर्सनल साउंड प्रोफाइल शामिल हो सकते हैं। हेडफोन का वजन लगभग 329 ग्राम बताया जा रहा है और इसका डिजाइन पारंपरिक हेडफोन से अलग होगा जिसमें बटन लेआउट को लेकर नया अप्रोच अपनाया गया है।