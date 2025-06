IRCTC का बड़ा अपडेट: तत्काल टिकट से लेकर चार्ट अपडेट तक, 1 जुलाई से रेल यात्रा को लेकर होंगे ये 5 बड़े बदलाव

IRCTC New Rules from July 1: 1 जुलाई से रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। IRCTC ने तत्काल टिकट, चार्ट तैयार होने का समय, किराया और पहचान सत्यापन को लेकर 5 नए नियम लागू किए हैं।

भारत•Jun 30, 2025 / 01:17 pm• Rahul Yadav

IRCTC New Rules from July 1 (Image Source: Gemini)

IRCTC New Rules from July 1: भारतीय रेलवे जुलाई से यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव करने जा रहा है। IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ने इन बदलावों को यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो 1 जुलाई 2025 से पहले इन नए नियमों को जरूर जान लें, क्योंकि ये आपकी यात्रा को सीधा प्रभावित कर सकते हैं।