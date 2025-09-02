Realme 15T Launch स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कितनी है कीमत, इन फोन से है कॉम्पिटिशन

Realme 15T 5G ₹20,999 (8 GB/128 GB), ₹22,999 (8 GB/256 GB) 6.57″ FHD + 120 Hz AMOLED, Dimensity 6400, 7000 mAh बैटरी, 50 MP सेल्फी कैमरा IP69 रेटिंग, भारी बैटरी, सबसे सस्ता ऑप्शन

OnePlus Nord CE 5 ₹24,999 (8 GB/128 GB) से शुरू, ₹26,999 तक 6.77″ AMOLED 120 Hz, Dimensity 8350 Apex, 7100 mAh बैटरी, 80 W फास्ट चार्जिंग लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर प्रदर्शन और 6 वर्ष सिक्योरिटी अपडेट्स

Vivo T4 ₹25,999 (2025 अनुमानित) AMOLED 120 Hz, Snapdragon 7 Gen 4, 6500 mAh बैटरी, 90 W चार्जिंग, 50 MP + पेरिस्कोप कैमरा पेरिस्कोप ज़ूम और एक्सट्रीम डिस्प्ले ब्राइटनेस, फोटोग्राफी में आगे

Motorola Edge 60 Stylus ₹23,195 (ऑफर कीमत) 6.67″ p‑OLED 120 Hz, Snapdragon 7s Gen 2, 5000 mAh बैटरी, स्टाइलस सपोर्ट स्टाइलस की सुविधा, लाइव मैक्रो कैमरा, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी हेतु

iQOO Neo 10R ₹27,088 6.78″ AMOLED 144 Hz, Snapdragon 8s Gen 3, 6400 mAh बैटरी, 50 MP डुअल कैमरा सबसे तेज प्रोसेसर और उच्च रिफ्रेश रेट, गेमिंग फोकस्ड