Realme 15T Launch स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कितनी है कीमत, इन फोन से है कॉम्पिटिशन

Realme 15T Features: चीन की समार्टपोन कंपनी Realme ने भारत में हाल ही में अपना नया फोन, Realme 15T लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने Realme 14T का अपग्रेड मॉडल पेश किया है। ये फोन AMOLED डिस्प्ले और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट के साथ कई फीचर्स से लैस है। Realme 15T की 7,000 mAh की बैटरी 60W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें हीट को घटाने के लिए 6,050 sq mm AirFlow वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध है।
8 GB के RAM और 128 GB की स्टोरेज वाले फोन के प्राइस की बात करें तो ये, 20,999 रुपये है। 8 GB + 256 GB का दाम 22,999 रुपये और 12 GB + 256 GB वेरिएंट का 24,999 रुपये का है। आप चाहें तो इस फोन को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। खास बात ये है कि इस स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग कराने वाले कस्टमर्स को Realme Buds T01 TWS ईयरफोन फ्री मिलेंगे।
इस स्मार्टफोन में 6.57 इंच फुल HD+ (1,080 × 2,372 पिक्सल्स) 4R Comfort+ AMOLED डिस्प्ले 4,000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल और 2,160 Hz के PWM डिमिंग रेट के साथ आता है। इस फोन की रियर कैमरा यूनिट में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिय गया है। इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 50 मेगापिक्सल का कैमरा है।
|फ़ोन मॉडल
|कीमत (भारतीय रुपये)
|मुख्य फीचर्स
|खास बातें
|Realme 15T 5G
|₹20,999 (8 GB/128 GB), ₹22,999 (8 GB/256 GB)
|6.57″ FHD + 120 Hz AMOLED, Dimensity 6400, 7000 mAh बैटरी, 50 MP सेल्फी कैमरा
|IP69 रेटिंग, भारी बैटरी, सबसे सस्ता ऑप्शन
|OnePlus Nord CE 5
|₹24,999 (8 GB/128 GB) से शुरू, ₹26,999 तक
|6.77″ AMOLED 120 Hz, Dimensity 8350 Apex, 7100 mAh बैटरी, 80 W फास्ट चार्जिंग
|लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर प्रदर्शन और 6 वर्ष सिक्योरिटी अपडेट्स
|Vivo T4
|₹25,999 (2025 अनुमानित)
|AMOLED 120 Hz, Snapdragon 7 Gen 4, 6500 mAh बैटरी, 90 W चार्जिंग, 50 MP + पेरिस्कोप कैमरा
|पेरिस्कोप ज़ूम और एक्सट्रीम डिस्प्ले ब्राइटनेस, फोटोग्राफी में आगे
|Motorola Edge 60 Stylus
|₹23,195 (ऑफर कीमत)
|6.67″ p‑OLED 120 Hz, Snapdragon 7s Gen 2, 5000 mAh बैटरी, स्टाइलस सपोर्ट
|स्टाइलस की सुविधा, लाइव मैक्रो कैमरा, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी हेतु
|iQOO Neo 10R
|₹27,088
|6.78″ AMOLED 144 Hz, Snapdragon 8s Gen 3, 6400 mAh बैटरी, 50 MP डुअल कैमरा
|सबसे तेज प्रोसेसर और उच्च रिफ्रेश रेट, गेमिंग फोकस्ड
|Infinix GT 30 Pro
|₹27,990 से ₹26,990
|6.78 इंच की 1.5K एमोलेड डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस
|Android 15 पर आधारित XOS 15 और AI-पावर्ड फीचर्स जैसे मैजिक वॉयस चेंजर, राइटिंग असिस्टेंट आदि