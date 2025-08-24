Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Realme के नए फोन में मिल सकती है 15000mAh की बैटरी: कंपनी का दावा, 50 घंटे तक चलेगी वीडियो स्ट्रीमिंग

Realme Upcoming Phone: रियलमी अपने अगले स्मार्टफोन में 15000mAh की बड़ी बैटरी देने की तैयारी में है। ब्रांड का दावा है कि इस फोन से 50 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग की जा सकती है। इससे पहले Realme ने 10000mAh बैटरी वाला GT Concept Phone पेश किया था लेकिन वह अभी तक बाजार में नहीं आया है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 24, 2025

Realme Upcoming Phone
Realme Upcoming Phone (Image: Realme)

Realme Upcoming Phone: स्मार्टफोन कंपनियां लगातार बैटरी बैकअप को लेकर नए-नए प्रयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में Realme भी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हाल ही में कंपनी ने एक टीजर जारी किया है जिसमें इशारा दिया गया है कि आने वाले फोन में 15000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर यह सच होता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा बैटरी स्मार्टफोन साबित हो सकता है।

टीजर से क्या मिला संकेत?

टीजर इमेज में जिस फोन को दिखाया गया है उस पर 1x000mAh लिखा नजर आया है। इससे माना जा रहा है कि Realme इस बार बैटरी कैपेसिटी को पूरी तरह से नए स्तर पर ले जाने वाली है। कंपनी का दावा है कि यह फोन यूजर्स को लगातार 50 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग करने का समय देगा।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! Airtel नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर दे रहा 1000 रुपये की छूट, जानें कैसे मिलेगा फायदा?
टेक्नोलॉजी
Airtel Broadband Offers

कॉन्सेप्ट फोन या रियल लॉन्च?

Realme इससे पहले भी मई में एक GT Concept Phone पेश कर चुकी है जिसमें 10000mAh की बैटरी दिखाई गई थी। हालांकि वह फोन अभी तक बाजार में नहीं आया है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 15000mAh वाला यह फोन भी अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट डिवाइस ही हो सकता है।

कैसा है डिजाइन और लुक?

बड़ी बैटरी होने के बावजूद टीजर में फोन ज्यादा मोटा नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी मोटाई लगभग 8.5mm तक होगी और वजन 200 ग्राम से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह फोन बड़े बैटरी फोन्स की सोच को पूरी तरह बदल सकता है क्योंकि आमतौर पर इतनी बैटरी वाले फोन काफी भारी और मोटे होते हैं।

कब आएगी डिटेल?

कंपनी ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। रियलमी का कहना है कि 27 अगस्त को इस कॉन्सेप्ट फोन के बारे में और डिटेल्स सामने लाई जाएंगी। तब तक इसे एक टेक्नोलॉजी प्रयोग ही माना जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी वाला फोन तुरंत बाजार में आना मुश्किल है।

ये भी पढ़ें

इंस्टाग्राम पर आया नया फीचर, अब यूजर्स रील्स को जोड़कर बना सकेंगे सीरीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल?
टेक्नोलॉजी
Instagram New Feature Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

24 Aug 2025 05:29 pm

Hindi News / Technology / Realme के नए फोन में मिल सकती है 15000mAh की बैटरी: कंपनी का दावा, 50 घंटे तक चलेगी वीडियो स्ट्रीमिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.