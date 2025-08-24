Realme के नए फोन में मिल सकती है 15000mAh की बैटरी: कंपनी का दावा, 50 घंटे तक चलेगी वीडियो स्ट्रीमिंग

Realme Upcoming Phone: स्मार्टफोन कंपनियां लगातार बैटरी बैकअप को लेकर नए-नए प्रयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में Realme भी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हाल ही में कंपनी ने एक टीजर जारी किया है जिसमें इशारा दिया गया है कि आने वाले फोन में 15000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर यह सच होता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा बैटरी स्मार्टफोन साबित हो सकता है।
टीजर इमेज में जिस फोन को दिखाया गया है उस पर 1x000mAh लिखा नजर आया है। इससे माना जा रहा है कि Realme इस बार बैटरी कैपेसिटी को पूरी तरह से नए स्तर पर ले जाने वाली है। कंपनी का दावा है कि यह फोन यूजर्स को लगातार 50 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग करने का समय देगा।
Realme इससे पहले भी मई में एक GT Concept Phone पेश कर चुकी है जिसमें 10000mAh की बैटरी दिखाई गई थी। हालांकि वह फोन अभी तक बाजार में नहीं आया है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 15000mAh वाला यह फोन भी अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट डिवाइस ही हो सकता है।
बड़ी बैटरी होने के बावजूद टीजर में फोन ज्यादा मोटा नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी मोटाई लगभग 8.5mm तक होगी और वजन 200 ग्राम से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह फोन बड़े बैटरी फोन्स की सोच को पूरी तरह बदल सकता है क्योंकि आमतौर पर इतनी बैटरी वाले फोन काफी भारी और मोटे होते हैं।
कंपनी ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। रियलमी का कहना है कि 27 अगस्त को इस कॉन्सेप्ट फोन के बारे में और डिटेल्स सामने लाई जाएंगी। तब तक इसे एक टेक्नोलॉजी प्रयोग ही माना जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी वाला फोन तुरंत बाजार में आना मुश्किल है।