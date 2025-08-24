Realme के नए फोन में मिल सकती है 15000mAh की बैटरी: कंपनी का दावा, 50 घंटे तक चलेगी वीडियो स्ट्रीमिंग

Realme Upcoming Phone: स्मार्टफोन कंपनियां लगातार बैटरी बैकअप को लेकर नए-नए प्रयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में Realme भी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हाल ही में कंपनी ने एक टीजर जारी किया है जिसमें इशारा दिया गया है कि आने वाले फोन में 15000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर यह सच होता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा बैटरी स्मार्टफोन साबित हो सकता है।