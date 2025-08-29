Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन लॉन्च: जानें कीमत, खासियत और किन फोन से होगी टक्कर

Samsung Galaxy A17 5G: सैमसंग ने भारत में नया Galaxy A17 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन पहले से कुछ ग्लोबल मार्केट्स में उपलब्ध था और भारतीय वर्जन भी उन्हीं फीचर्स के साथ लाया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में 5000mAh की बैटरी है और यह Exynos 1330 चिपसेट पर वर्क करता है।