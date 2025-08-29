Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन लॉन्च: जानें कीमत, खासियत और किन फोन से होगी टक्कर

Samsung Galaxy A17 5G भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 6 साल तक के अपडेट मिलेंगे। जानें कीमत, फीचर्स और किससे होगी टक्कर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 29, 2025

Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G (Image: Samsung)

Samsung Galaxy A17 5G: सैमसंग ने भारत में नया Galaxy A17 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन पहले से कुछ ग्लोबल मार्केट्स में उपलब्ध था और भारतीय वर्जन भी उन्हीं फीचर्स के साथ लाया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में 5000mAh की बैटरी है और यह Exynos 1330 चिपसेट पर वर्क करता है।

Galaxy A17 5G Google के Gemini AI assistant और Circle to Search फीचर्स को सपोर्ट करता है। यह एंड्रॉइड 15 पर आधारित One UI 7 के साथ आता है और इसे कंपनी छह साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देगी।

Samsung Galaxy A17 5G की कीमत?

भारत में इस फोन की कीमत मॉडल के अनुसार अलग है। 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है। वहीं, 8GB + 128GB वेरिएंट 20,499 रुपये और 8GB + 256GB मॉडल 23,499 रुपये में उपलब्ध है।

Samsung Galaxy A17 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: Galaxy A17 5G में 6.7 इंच का फुल HD+ Infinity-U Super AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। स्क्रीन को Corning Gorilla Glass Victus से प्रोटेक्ट किया गया है।

प्रोसेसर: फोन Exynos 1330 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है और इसमें 6GB/8GB RAM और 128GB/256GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।

कैमरा: कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल हैं। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा है।

बैटरी, सुरक्षा और कनेक्टिविटी

फोन में 5000mAh बैटरी दी गई है और यह 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.3, GPS, NFC, OTG और USB Type-C पोर्ट दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। साथ ही फोन को IP54 रेटिंग मिली है जो इसे धूल और पानी की छींटों से बचाती है। इसका वजन 192 ग्राम और मोटाई 7.5mm है।

किन स्मार्टफोन्स से होगा मुकाबला?

भारतीय स्मार्टफोन बजार में Samsung Galaxy A17 5G का मुकाबला iQOO Z9x, Realme Narzo 70 Pro 5G, और Redmi Note 13 सीरीज, OnePlus Nord CE 5 जैसे मॉडल्स से होगा।

Tech news

29 Aug 2025 05:58 pm

Hindi News / Technology / Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन लॉन्च: जानें कीमत, खासियत और किन फोन से होगी टक्कर

