Samsung Galaxy F06: सबसे सस्ता 5G फोन! 10,000 के बजट में आते हैं ये 5 बेस्ट ऑप्शन

भारत•Feb 13, 2025 / 02:53 pm• Rahul Yadav

Best Mobile Phones Under 10000 in India Feb 2025: भारतीय बाजार में बजट सेगमेंट में 5G स्मार्टफोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस सेगमेंट में सैमसंग ने नया Samsung Galaxy F06 5G लॉन्च किया है, जो कम कीमत में दमदार फीचर्स के साथ आता है। अगर आप 10 हजार रुपये के बजट में एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy F06 5G आपके लिए बेहतर फोन हो सकता है। इसके आलावा इन्हीं फीचर्स और प्राइस पॉइंट पर कुछ अन्य बेहतरीन विकल्प भी उपलब्ध हैं। आइये जानते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में।

Samsung Galaxy F06 5G की कीमत और स्पेसिफिकेशन? Samsung Galaxy F06 5G भारतीय बाजार में 9,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह दो वेरिएंट 4GB रैम + 128GB स्टोरेज और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज में उपलब्ध है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसकी ब्राइटनेस 800 निट्स तक है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी सेंसर है, जबकि 8MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है। पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये भी पढ़ें- गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिहाज से बेस्ट, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर वाले टॉप 5 स्मार्टफोन्स इस प्राइस सेगमेंट में अन्य 5G स्मार्टफोन? Redmi 13C 5G – इस स्मार्टफोन में 6.74-इंच HD+ 90Hz डिस्प्ले दी गई है। यह High performance MediaTek G85 प्रोसेसर और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। 5000mAh बैटरी के साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 10,551 रुपये है। इस स्मार्टफोन में 6.74-इंच HD+ 90Hz डिस्प्ले दी गई है। यह High performance MediaTek G85 प्रोसेसर और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। 5000mAh बैटरी के साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 10,551 रुपये है। Poco M4 Pro 5G – यह स्मार्टफोन 10,399 रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है। इसमें MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर, 90Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.6 इंच की FHD+ डिस्प्ले और 50MP + 8MP डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। Motorola Moto G35 5G – स्मार्टफोन में 6.5-इंच HD+ 120Hz डिस्प्ले और T760 Processor दिया गया है। यह 4GB/6GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन में 50MP डुअल रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। 5000mAh बैटरी के साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यह स्मार्टफोन 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है। ये भी पढ़ें- Beats ने लॉन्च किए Powerbeats Pro 2 ईयरबड्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग के साथ मिलेंगे खास फीचर्स Realme C65 5G – इसमें 6.72-इंच HD+ 120Hz डिस्प्ले दी गई है। यह Dimensity 6300 Processor और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 50MP Rear Camera | 8MP Front Cameraहै। 5000mAh बैटरी के साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा 11,380 रुपये है, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। इसमें 6.72-इंच HD+ 120Hz डिस्प्ले दी गई है। यह Dimensity 6300 Processor और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 50MP Rear Camera | 8MP Front Cameraहै। 5000mAh बैटरी के साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा 11,380 रुपये है, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। अगर आप 10 हजार रुपये के बजट में 5G स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो Samsung Galaxy F06 5G एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, Redmi 13C 5G, Motorola Moto G35 5G, Poco M4 Pro 5G और Realme C65 5G भी बेहतरीन फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। ये भी पढ़ें- बैन के बाद 200 में से 36 चीनी ऐप्स की भारत वापसी, जानें TikTok को लेकर क्या है अपडेट?

