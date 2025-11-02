Samsung Galaxy S26 सीरीज के स्पेक्स लीक, मिल सकता है Gen 5 चिपसेट, दमदार बैटरी और कैमरा में बड़ा अपग्रेड

Samsung Galaxy S26 Series Specs Leaked (Image: S25 - Samsung India)
Samsung Galaxy S26 Series Specs Leaked: सैमसंग अपनी अगली फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S26 पर तेजी से काम कर रहा है। अब नई रिपोर्ट्स और लीक में इसके लगभग सभी मेन फीचर्स का खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बार कंपनी कैमरा, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में बड़े अपग्रेड्स देने वाली है।
लीक्स के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra मॉडल में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसमें नया 200MP का प्राइमरी सेंसर, एक 50MP टेलीफोटो कैमरा (5x ऑप्टिकल जूम) और एक नया अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल हो सकता है। चौथा कैमरा 12MP या 50MP टेलीफोटो लेंस हो सकता है, यह इस पर निर्भर करेगा कि सैमसंग फाइनल डिजाइन में कौन से कॉन्फिगरेशन को चुनता है।
वहीं, Galaxy S26 और S26+ मॉडल्स में भी कैमरा परफॉर्मेंस में सुधार होगा। दोनों फोन्स में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 12MP का 3x टेलीफोटो कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।
सैमसंग अपने नए M14 OLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को इस पूरी सीरीज में इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy S26 में 6.3 इंच, S26+ में 6.7 इंच, और Ultra मॉडल में 6.9 इंच का Quad HD OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा।
इन पैनलों की ब्राइटनेस, कलर कॉन्ट्रास्ट और एनर्जी एफिशिएंसी पुराने M13 पैनल्स की तुलना में काफी बेहतर होगी। इतना ही नहीं, Ultra मॉडल में AI-बेस्ड प्राइवेसी स्क्रीन फीचर भी मिल सकता है जिससे देखने का एंगल सीमित किया जा सकेगा यानी पास बैठा व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर क्या है यह नहीं देख पाएगा।
परफॉर्मेंस के लिए Galaxy S26 सीरीज में Exynos 2600 या Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है। कौन-सा प्रोसेसर मिलेगा, यह यूजर के देश पर निर्भर करेगा। Exynos वर्जन यूरोप और एशिया के कुछ देशों में आएगा, जबकि Snapdragon वर्जन अमेरिका जैसे बाजारों में लॉन्च होगा।
इसके साथ ही, इस बार सैमसंग AI फीचर्स को गहराई से सिस्टम में इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है जिससे यूजर्स को स्मार्ट फोटोग्राफी, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट और ऑटो एडिटिंग टूल्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।
हालांकि सटीक डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक Galaxy S26 सीरीज में पहले से बड़ी बैटरी और बेहतर पावर मैनेजमेंट देखने को मिल सकता है। नए OLED पैनल और 4nm चिपसेट की वजह से बैटरी लाइफ में सुधार की उम्मीद है।
सैमसंग आमतौर पर अपनी Galaxy S सीरीज को हर साल की शुरुआत में लॉन्च करता है। ऐसे में माना जा रहा है कि Galaxy S26 सीरीज को 2026 की पहली तिमाही में पेश किया जा सकता है।
