Samsung Galaxy S26 सीरीज के स्पेक्स लीक, मिल सकता है Gen 5 चिपसेट, दमदार बैटरी और कैमरा में बड़ा अपग्रेड

लीक्स के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra मॉडल में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसमें नया 200MP का प्राइमरी सेंसर, एक 50MP टेलीफोटो कैमरा (5x ऑप्टिकल जूम) और एक नया अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल हो सकता है। चौथा कैमरा 12MP या 50MP टेलीफोटो लेंस हो सकता है, यह इस पर निर्भर करेगा कि सैमसंग फाइनल डिजाइन में कौन से कॉन्फिगरेशन को चुनता है।