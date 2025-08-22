TikTok Comeback in India: 5 साल बाद फिर से इंडिया में TikTok की एंट्री? जानिए पूरी सच्चाई

जून 2020 में भारत सरकार ने TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। वजह थी देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा। उस समय भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे।सरकार का कहना था कि ये ऐप्स ऐसे काम कर रहे थे, जो भारत की सुरक्षा और जनता के लिए नुकसानदायक थे। TikTok का बैन कंपनी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उसके करीब 200 मिलियन भारतीय यूजर्स एक झटके में कम हो गए।