Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

TikTok Comeback in India: 5 साल बाद फिर से इंडिया में TikTok की एंट्री? जानिए पूरी सच्चाई

TikTok Comeback in India: पांच साल बाद TikTok की भारत में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में यूजर्स पूछ रहे हैं क्या TikTok फिर से भारत में लौट रहा है? जानिए पूरी खबर।

भारत

Dimple Yadav

Aug 22, 2025

TikTok Comeback in India
TikTok Comeback in India (Photo- x)

TikTok Comeback in India: पांच साल पहले भारत में बैन हुई शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok अब शायद वापसी कर सकती है। हाल ही में कुछ यूजर्स ने देखा कि TikTok की वेबसाइट भारत में खुल रही है, जिससे लोगों में एक बार फिर TikTok वापसी की उम्मीद जग गई है।

हालांकि अभी तक ऐप Google Play Store और Apple App Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है। साथ ही, TikTok या उसकी पेरेंट कंपनी ByteDance ने भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यानी फिलहाल TikTok ने भारत में आधिकारिक तौर पर वापसी नहीं की है, लेकिन वेबसाइट का खुलना यूजर्स के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

TikTok वीडियो बनाने के लिए शेर के पिंजरे में घुसा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा…
विदेश
Pakistani Man Enters Lion's Cage For TikTok Video

क्यों बैन हुआ था TikTok?

जून 2020 में भारत सरकार ने TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। वजह थी देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा। उस समय भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे।सरकार का कहना था कि ये ऐप्स ऐसे काम कर रहे थे, जो भारत की सुरक्षा और जनता के लिए नुकसानदायक थे। TikTok का बैन कंपनी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उसके करीब 200 मिलियन भारतीय यूजर्स एक झटके में कम हो गए।

अब क्यों हो रही है TikTok वापसी की चर्चा?

पिछले कुछ समय में भारत और चीन के रिश्तों में थोड़ी नरमी आई है। दोनों देशों के बीच 24 दौर की बातचीत हो चुकी है और बॉर्डर पर भी हालात कुछ बेहतर हुए हैं। साथ ही, भारत और चीन के बीच उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में, यह कयास लगाए जा रहे हैं कि TikTok शायद फिर से भारत में वापसी की तैयारी कर रहा है। हालांकि, जब तक सरकार या ByteDance की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आता, तब तक यह सिर्फ अटकलें ही हैं।

ये भी पढ़ें

हांगकांग के बाजार से गायब होगा TikTok, चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का डर
विश्‍व की अन्‍य खबरें
tik-tok.jpg

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Video viral

वायरल वीडियो

Published on:

22 Aug 2025 09:19 pm

Hindi News / Technology / TikTok Comeback in India: 5 साल बाद फिर से इंडिया में TikTok की एंट्री? जानिए पूरी सच्चाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.