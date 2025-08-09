रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब टिकट पर मिलेगा 20% का डिस्काउंट, जाने कैसे उठाएं इसका फायदा?

Train Ticket Booking: त्योहारों के समय ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है और लोगों को लंबा सफर खड़े होकर करना पड़ता है। इस परेशानी से बचाने और यात्रा को सस्ता बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज की शुरुआत की है। इसमें अगर आप आने और जाने दोनों का टिकट एक साथ बुक करेंगे तो वापसी के किराए पर 20% छूट मिलेगी।
रेलवे के मुताबिक, इस योजना का फायदा तभी मिलेगा जब यात्री आने और जाने दोनों का टिकट एक ही नाम और डिटेल्स के साथ बुक करेगा। दोनों टिकट एक ही क्लास में और एक ही स्टेशन जोड़ी (O-D Pair) के होने जरूरी हैं। आने का टिकट 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए होना चाहिए और वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच का होना जरूरी है।
पहले आने का टिकट बुक करना होगा, उसके बाद कनेक्टिंग जर्नी फीचर का इस्तेमाल करके वापसी का टिकट लेना होगा। वापसी टिकट पर एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) लागू नहीं होगा। दोनों टिकट कन्फर्म होने चाहिए और न तो उन्हें बदला जा सकेगा न ही रिफंड मिलेगा। वापसी टिकट पर कोई अन्य छूट, वाउचर, पास या कूपन लागू नहीं होगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस योजना से त्योहारों के समय भीड़ अलग-अलग तारीखों में बंट जाएगी जिससे ट्रेनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और यात्रियों को टिकट आसानी से मिल पाएगा। इसके प्रचार के लिए रेलवे ने प्रेस, मीडिया और स्टेशनों पर घोषणाएं करने के निर्देश भी जारी किए हैं।