रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब टिकट पर मिलेगा 20% का डिस्काउंट, जाने कैसे उठाएं इसका फायदा?

रेलवे के मुताबिक, इस योजना का फायदा तभी मिलेगा जब यात्री आने और जाने दोनों का टिकट एक ही नाम और डिटेल्स के साथ बुक करेगा। दोनों टिकट एक ही क्लास में और एक ही स्टेशन जोड़ी (O-D Pair) के होने जरूरी हैं। आने का टिकट 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए होना चाहिए और वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच का होना जरूरी है।