UPI सर्विस डाउन: लाखों यूजर्स को PhonePe और Google Pay पर पेमेंट करने में हुई परेशानी

UPI down: देशभर में आज यूपीआई (UPI) सर्विस में बड़ी तकनीकी खराबी देखी गई। इससे गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप्स पर पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल हो गए।

Apr 12, 2025

UPI Goes Down Again: UPI सर्विस में शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक अचानक आई बड़ी तकनीकी खराबी ने लाखों यूजर्स को परेशान कर दिया। डिजिटल लेनदेन में रुकावट के कारण लोग अपने रोजमर्रा के पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिससे न केवल आम आदमी बल्कि कारोबारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर तक इस समस्या से जुड़ी करीब 1168 शिकायतें आईं, जिनमें गूगल पे और पेटीएम के यूजर्स ने सबसे ज्यादा समस्याओं का जिक्र किया। हालांकि यूपीआई की तरफ से अभी तक इस समस्या पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

