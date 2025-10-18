WhatsApp Diwali Stickers: अब एनिमेटेड स्टिकर्स से दें दिवाली की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

Whatsapp Animated Diwali Stickers (Image: Freepik)
WhatsApp Diwali Stickers 2025: व्हाट्सएप ने दिवाली पर अपने यूजर्स के लिए खास एनिमेटेड स्टिकर्स का पैक जारी किया है। इस नए पैक में रंग-बिरंगे दीये, फुलझड़ियां, मोमबत्तियां, रंगोली डिजाइन और 'Happy Diwali' जैसे एनिमेटेड मैसेज शामिल हैं। ऐसे में इस दिवाली आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों या फिर जिन्हें भी विसेज भेजना चाहते हैं, इन स्टिकर का यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन स्टिकर्स को आप कैसे अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं।
फेस्टिव सीजन में WhatsApp हमेशा कुछ नया लाता रहता है और इस बार ऐप ने Diwali के लिए खास एनिमेटेड स्टिकर पैक लॉन्च किया है। यह स्टिकर पैक WhatsApp के कम्युनिटी चैनल के जरिए जारी किया गया है। इसका मकसद त्योहार की खुशियों को डिजिटल बातचीत में और भी रंगीन बनाना है।
इन स्टिकर्स में पारंपरिक दीये, लाइट्स, पटाखे और 'Happy Diwali' लिखे एनिमेटेड मैसेज शामिल हैं जो आपके चैट्स में फेस्टिव टच देने का काम करेंगे।
WhatsApp Web या डेस्कटॉप ऐप पर भी आप यह नया Diwali Sticker Pack आसानी से भेज सकते हैं।
इसके लिए नीचे दिए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करें।
