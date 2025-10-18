WhatsApp Diwali Stickers: अब एनिमेटेड स्टिकर्स से दें दिवाली की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

WhatsApp Diwali Stickers 2025: व्हाट्सएप ने दिवाली पर अपने यूजर्स के लिए खास एनिमेटेड स्टिकर्स का पैक जारी किया है। इस नए पैक में रंग-बिरंगे दीये, फुलझड़ियां, मोमबत्तियां, रंगोली डिजाइन और 'Happy Diwali' जैसे एनिमेटेड मैसेज शामिल हैं। ऐसे में इस दिवाली आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों या फिर जिन्हें भी विसेज भेजना चाहते हैं, इन स्टिकर का यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन स्टिकर्स को आप कैसे अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं।