WhatsApp Diwali Stickers: अब एनिमेटेड स्टिकर्स से दें दिवाली की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

WhatsApp Diwali Stickers: व्हाट्सएप ने दिवाली के लिए नया Animated Sticker Pack लॉन्च किया है। ऐसे में आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जिसे भी दिवाली की विसेज भेजना चाहते हैं, इन स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानें आप इन स्टिकर्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 18, 2025

Whatsapp Animated Diwali Stickers

Whatsapp Animated Diwali Stickers (Image: Freepik)

WhatsApp Diwali Stickers 2025: व्हाट्सएप ने दिवाली पर अपने यूजर्स के लिए खास एनिमेटेड स्टिकर्स का पैक जारी किया है। इस नए पैक में रंग-बिरंगे दीये, फुलझड़ियां, मोमबत्तियां, रंगोली डिजाइन और 'Happy Diwali' जैसे एनिमेटेड मैसेज शामिल हैं। ऐसे में इस दिवाली आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों या फिर जिन्हें भी विसेज भेजना चाहते हैं, इन स्टिकर का यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन स्टिकर्स को आप कैसे अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं।

WhatsApp ने पेश किया फेस्टिव स्टिकर्स पैक

फेस्टिव सीजन में WhatsApp हमेशा कुछ नया लाता रहता है और इस बार ऐप ने Diwali के लिए खास एनिमेटेड स्टिकर पैक लॉन्च किया है। यह स्टिकर पैक WhatsApp के कम्युनिटी चैनल के जरिए जारी किया गया है। इसका मकसद त्योहार की खुशियों को डिजिटल बातचीत में और भी रंगीन बनाना है।

इन स्टिकर्स में पारंपरिक दीये, लाइट्स, पटाखे और 'Happy Diwali' लिखे एनिमेटेड मैसेज शामिल हैं जो आपके चैट्स में फेस्टिव टच देने का काम करेंगे।

कैसे डाउनलोड करें दिवाली स्टिकर पैक

  • दिवाली स्टिकर पैक ऐड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में WhatsApp ऐप को ओपन करें।
  • किसी भी चैट को ओपन करें और स्टिकर आइकॉन (टेक्स्ट बॉक्स के पास) पर टैप करें।
  • नीचे दिख रहे ‘+’ आइकन पर क्लिक करें।
  • यहां आपको नया 'Happy Diwali Sticker Pack' दिखाई देगा।
  • उस पर टैप करके डाउनलोड कर लें और अपने स्टिकर कलेक्शन में ऐड कर लें।
  • अब किसी भी चैट में जाकर नया दिवाली स्टिकर चुनें और भेज दें।
  • अब आप रंगीन एनिमेटेड स्टिकर्स से 'Happy Diwali' विश कर सकते हैं।

WhatsApp Web या Desktop पर कैसे भेजें स्टिकर्स?

WhatsApp Web या डेस्कटॉप ऐप पर भी आप यह नया Diwali Sticker Pack आसानी से भेज सकते हैं।

इसके लिए नीचे दिए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करें।

  • अपने ब्राउजर में WhatsApp Web या Desktop App ओपन करें।
  • लॉगिन करने के बाद इस लिंक https://wa.me/stickerpack/DiwaliFestivities पर जाएं।
  • यहां आपको 'Diwali Festivities' नाम से नया एनिमेटेड स्टिकर पैक दिखेगा।
  • अपनी पसंद का स्टिकर चुनें और चैट विंडो में जाकर भेज दें।
  • इस तरह आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी अपने प्रियजनों को फेस्टिव शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

Published on:

18 Oct 2025 06:20 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp Diwali Stickers: अब एनिमेटेड स्टिकर्स से दें दिवाली की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

