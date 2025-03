WhatsApp Privacy: व्हाट्सएप पर प्राइवेट मैसेज को नोटिफिकेशन से हटाने के लिए चेंज करें ये सेटिंग

ऐसा ही एक फीचर है WhatsApp नोटिफिकेशन डिस्प्ले, जिससे आपको बिना ऐप खोले ही नए मैसेज का प्रीव्यू मिल जाता है। लेकिन यह फीचर कभी-कभी असुविधाजनक भी हो सकता है, खासकर जब आप दोस्तों या परिवार के बीच बैठे हों। इस स्थिति में आपके निजी मैसेज दूसरों को भी दिख सकते हैं, जिससे आपकी गोपनीयता भंग हो सकती है।

WhatsApp नोटिफिकेशन से मैसेज डिस्प्ले को ऐसे करें बंद WhatsApp ऐप ओपन करें

ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स (More options) पर टैप करें।

Settings ऑप्शन को चुनें।

Privacy सेक्शन पर जाएं।

नीचे स्क्रॉल करके Fingerprint Lock या Biometric Lock ऑप्शन चुनें।

Unlock with Fingerprint को ऑन करें (अगर पहले से ऑन नहीं है)।

अब आपको Show Content in Notifications का ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑफ कर दें।