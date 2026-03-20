20+ ईद मुबारक फोटो और वॉलपेपर: इन खूबसूरत तस्वीरों और ग्रीटिंग्स कार्ड्स के साथ अपनों को कहें ‘ईद मुबारक’

20+Eid Mubarak Photos, Images, Wallpapers & Greeting Cards: पूरे एक महीने के रोजे, इबादत और सब्र के बाद आखिरकार ईद आ गई है, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। भारत में ईद आमतौर पर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद नजर आने के अगले दिन मनाया जाता है। इस साल 18 मार्च बुधवार की शाम को वहां शव्वाल का चांद दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण रमजान के तीस रोजे पूरे होने के बाद ही ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, अब वहां ईद-उल-फितर का त्योहार 20 मार्च यानी आज मनाया जाएगा। ईद का त्योहार सिर्फ सजने-धजने या मीठी सेवइयां खाने का ही नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब लोग अपनी पुरानी शिकायतों को भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाते हैं और ढेर सारी खुशियां बांटते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग काम या पढ़ाई के सिलसिले में अपनों से दूर रहते हैं, ऐसे में वे चाहकर भी अपने सभी खास लोगों को व्यक्तिगत रूप से ईद मुबारक कहने नहीं जा पाते।

ऐसे में अपनों को मुबारकबाद देने का सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया है। इसके जरिए आप एक प्यारी सी फोटो या दिल को छू लेने वाला वॉलपेपर भेजकर अपनों को ईद की बधाई दे सकते हैं। आज के इस लेख में हम ईद मुबारक फोटोज, HD वॉलपेपर्स और ग्रीटिंग कार्ड्स का शानदार कलेक्शन शेयर कर रहे हैं। इन्हें आप यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनों को भेजकर ईद मुबारक कह सकते हैं।