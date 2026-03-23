23 मार्च का वो इतिहास, जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों का भविष्य बदल दिया, जानिए इस दिन की पूरी दास्तां

23 March History in Hindi: 23 मार्च की तारीख इतिहास के पन्नों पर दर्ज वो स्याही है, जिसने भारत और पाकिस्तान की तकदीर को अलग-अलग रंगों से लिखा। यह दिन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी खास है। एक ही तारीख सरहद के दोनों तरफ अलग-अलग यादें लेकर आती है। जहां एक तरफ यह दिन भारत के वीरों की कुर्बानी और उनके हौसले की याद दिलाकर हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर देता है, वहीं दूसरी तरफ यह पाकिस्तान के एक इस्लामी देश के रूप में खड़े होने की कहानी कहता है। भले ही आज दोनों देशों के रास्ते अलग हैं, लेकिन 23 मार्च वो बड़ा मोड़ है जिसने दोनों मुल्कों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। आइए जानते हैं कि आज के दिन दोनों देशों में ऐसा क्या हुआ था।