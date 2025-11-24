Guru Tegh Bahadur Success Mantra : सारी कोशिशों के बाद भी हो रहे हैं फेल , गुरु तेग बहादुर के रास्ते पर चल पाएं सफलता

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas : हम में से ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा किसी चीज से डरते हैं, तो वो है असफलता। फेल होने का डर इंसान को अपना 100% देने से तो रोकता ही है, साथ ही तनाव का कारण भी बनता है। इससे वह असफलता के और करीब पहुंच जाता है। ऐसे में आज हम गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हीं के जीवन से वो सूत्र देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं।