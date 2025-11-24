Patrika LogoSwitch to English

Guru Tegh Bahadur Success Mantra : सारी कोशिशों के बाद भी हो रहे हैं फेल , गुरु तेग बहादुर के रास्ते पर चल पाएं सफलता

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas : यदि आप भी जीवन में फेल होने से डरते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन सूत्र अपना सकते हैं। ये आपको सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा तो देंगे ही साथ ही तनाव मुक्त होने में भी मदद करेंगे।

भारत

Manoj Vashisth

Adarsh ​​Thakur

Nov 24, 2025

Guru Tegh Bahadur Success Mantra : सारी कोशिशों के बाद भी हो रहे हैं फेल , गुरु तेग बहादुर के रास्ते पर चल पाएं सफलता

Guru Tegh Bahadur Success Mantra : सारी कोशिशों के बाद भी हो रहे हैं फेल , गुरु तेग बहादुर के रास्ते पर चल पाएं सफलता (फोटो सोर्स:Britannica.com)

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas : हम में से ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा किसी चीज से डरते हैं, तो वो है असफलता। फेल होने का डर इंसान को अपना 100% देने से तो रोकता ही है, साथ ही तनाव का कारण भी बनता है। इससे वह असफलता के और करीब पहुंच जाता है। ऐसे में आज हम गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हीं के जीवन से वो सूत्र देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं।

हमेशा सत्य को अपनाएं

युवाओं और हर इंसान को हमेशा सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए। सत्य बोलने और सत्यता भरा आचरण करने से हम लोगों का विश्वास तो जीतते ही हैं, परमात्मा भी हमारा साथ देते हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सही मायने में सफलता कही जा सकती है।

शांति के मार्ग पर चलने वाला योद्धा

गुरु तेग बहादुर जी का पूरा जीवन धैर्य, संयम और त्याग की सीख देता है। असली वीरता भीतर से आती है, बाहरी दिखावे से नहीं। ऐसे में शांति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। खुद पर पूर्ण विश्वास रखें कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।

निडर रहें

उनके निर्भय स्वभाव के कारण ही उन्होंने अन्याय और धर्मांतरण के खिलाफ हुंकार भरी थी। उस विषम परिस्थिति में भी वे पीछे नहीं हटे और साबित किया कि सत्ता के आगे निडर रहें। कुछ भी असंभव नहीं होता।

नैतिक साहस से हासिल करें लक्ष्य

जब व्यक्ति निडरता को जीवन में शामिल करता है , तो उसमें स्वतः साहस आ जाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन को साहस न छोड़े। विपरीत स्थिति लक्ष्य से दूर नहीं करतीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो ईंधन की तरह कार्य करती हैं।

धर्म न भूलें

गुरु तेग बहादुर जी ने किसी एक समुदाय नहीं बल्कि मानवता की रक्षा की मिसाल कायम की। अपने लक्ष्यों को हासिल जरूर करें, लेकिन धर्म का दामन सदैव थामें रखें। कहा भी गया है, धर्मों रक्षति रक्षितः।

इन सक्सेस मंत्र को अपनाएं:

  1. कर्म पर केन्द्रित रहें फल अपने आप मिल जाएगा।
  2. असफलता का डर नहीं अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें।
  3. लगन से किए गए हर काम में सफलता निश्चित मिलती है।
  4. मेहनत और अनुशासन से सफलता की चाबी है।
  5. जो सुबह से कर्म में जुट गया, वह शाम को सफलता का अधिकार पा लेता है। अतः सदैव सही दिशा में कर्म करते रहें।

