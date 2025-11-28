Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Top 5 Mysterious Places: दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, जहां से कोई लौटकर नहीं आता!

5 Most Mysterious Places in the World: दुनिया की 5 ऐसी रहस्यमयी जगहें, जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते! नॉर्थ सेंटिनल से लेकर बरमूडा ट्रायंगल तक, जानिए इन खतरनाक जगहों की पूरी कहानी।

3 min read
भारत

image

Rahul Yadav

image

Pratiksha Gupta

Nov 28, 2025

5 Most Mysterious Places in the World

5 Most Mysterious Places in the World (Image: Gemini)

5 Most Mysterious Places in the World: यह दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। हम इंसानों ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया, समुद्र की गहराइयों में उतर गए, यहां तक कि चांद पर पहुंचने का सफर भी पूरा कर लिया। फिर भी इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाना सिर्फ सपनों में ही मुमकिन लगता है। सोचिए, ऐसी जगह जहां हवा भी रहस्य फुसफुसाती हो, प्रकृति खुद अपनी रक्षा करती हो। जहां अगर कोई इंसान जाने की कोशिश भी करे तो वापस लौट के आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं उन्हीं भयानक और रहस्यमयी जगहों के बारे में जहां जाना लगभग असंभव है।

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड (North Sentinel Island)

यह आइलैंड हिंद महासागर (अंडमान द्वीप समूह) में बसा हुआ है। यहां रहने वाली 'सेंटिनलीज' जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। ये लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देते और पास आते ही तीर-भालों से हमला कर देते हैं। सन् 2006 में जब दो मछुआरे गलती से इस द्वीप पर चले गए थे, तो इन लोगों ने उनको मार दिया था। इसलिए भारत सरकार ने इसके आसपास किसी का भी जाना सख्त बैन (प्रतिबंधित) कर दिया है। यह जनजाति आज भी वैसे ही रहती है, जैसे हजारों साल पहले आदिमानव रहते थे।

स्नेक आइलैंड (Snake Island)

ब्राजील के समुद्री तट से कुछ दूरी पर 'इल्हा दा क्यूइमादा ग्रांडे' (Ilha da Queimada Grande) नाम का एक आइलैंड बसा है, जिसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। यहां दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक 'गोल्डन लांसहेड वाइपर' पाए जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक, यहां हर एक वर्ग मीटर में 1 से 5 सांप हो सकते हैं। इन सांपों का जहर इतना घातक होता है कि यह इंसान का मांस तक गला सकता है। खतरे को देखते हुए ब्राजील की नौसेना ने इस द्वीप पर आम लोगों का जाना पूरी तरह बैन कर रखा है।

ओकिगहारा जंगल (Aokigahara Forest)

ओकिगहारा जापान में माउंट फूजी की तलहटी में स्थित एक बहुत घना जंगल है। इसे 'सुसाइड फॉरेस्ट' के नाम से जाना जाता है। यह जंगल इतना घना है कि यहां "पेड़ों का सागर" जैसा सन्नाटा रहता है। इसकी जमीन ज्वालामुखी के सूखे हुए लावा से बनी है, जिसमें मैग्नेटिक आयरन (Magnetic Iron) की मात्रा ज्यादा है। यही कारण है कि कई बार यहां कंपास (Compass) और मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं करते और लोग रास्ता भटक जाते हैं। जापान सरकार ने यहां जगह-जगह हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा बोर्ड लगाए हैं।

बरमूडा ट्रायंगल (Bermuda Triangle)

बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ता है। इसे 'डेविल्स ट्रायंगल' भी कहा जाता है। यहां पिछले 100 सालों में कई विमान और जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध घटना 1945 की 'फ्लाइट 19' है, जिसमें अमेरिकी सेना के पांच विमान अचानक लापता हो गए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक, यहां अचानक बनने वाले तूफान, समुद्र के नीचे मीथेन गैस के रिसाव और हेक्सागोनल (षट्कोणीय) बादल इन दुर्घटनाओं की मुख्य वजह हैं, न कि कोई भूतिया शक्ति।

लेक नैट्रॉन (Lake Natron)

तंजानिया में स्थित लेक नैट्रॉन दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में से एक है। यह झील देखने में लाल रंग की और रहस्यमयी लगती है। इसका पानी बहुत ज्यादा क्षारीय (Alkaline) है और तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस पानी में नमक और सोडा की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर कोई जानवर या पक्षी इसमें मर जाता है, तो उसकी बॉडी सड़ती नहीं है, बल्कि 'ममी' की तरह पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। इसी वजह से इसे 'जानवरों को पत्थर बनाने वाली झील' भी कहा जाता है।


लाइफस्टाइल

Updated on:

28 Nov 2025 03:56 pm

Published on:

28 Nov 2025 03:42 pm

Hindi News / Lifestyle News / Top 5 Mysterious Places: दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, जहां से कोई लौटकर नहीं आता!

