Top 5 Mysterious Places: दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, जहां से कोई लौटकर नहीं आता!

5 Most Mysterious Places in the World: यह दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। हम इंसानों ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया, समुद्र की गहराइयों में उतर गए, यहां तक कि चांद पर पहुंचने का सफर भी पूरा कर लिया। फिर भी इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाना सिर्फ सपनों में ही मुमकिन लगता है। सोचिए, ऐसी जगह जहां हवा भी रहस्य फुसफुसाती हो, प्रकृति खुद अपनी रक्षा करती हो। जहां अगर कोई इंसान जाने की कोशिश भी करे तो वापस लौट के आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं उन्हीं भयानक और रहस्यमयी जगहों के बारे में जहां जाना लगभग असंभव है।