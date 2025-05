Collagen Drink For Skin: कोलेजन को बूस्ट करने के लिए पिएं ये 6 नेचुरल ड्रिंक्स, पा सकते हैं जवां और ग्लोइंग स्किन

त्वचा के लिए कोलेजन के फायदे (Collagen Benefits for Skin in Hindi) अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग (U.S. Department of Health) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कोलेजन त्वचा को मजबूत, लचीला और जवां बनाए रखने में मदद करता है। यह झुर्रियों को कम करता है, स्किन की नमी बनाए रखता है और दाग-धब्बों की भरपाई को तेज करता है। कोलेजन की पर्याप्त मात्रा त्वचा में प्राकृतिक चमक और ताजगी लाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोलेजन की मात्रा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका प्राकृतिक आहार हो सकता है, न कि सिर्फ सप्लीमेंट्स।

कोलेजन बढ़ाने वाले 6 हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक्स सौंफ का शरबत सौंफ का शरबत विटामिन C से भरपूर होता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और त्वचा को जवां और ग्लोइंग बनाता है।

कैसे बनाएं: सौंफ को पानी में भिगो दें और कुछ घंटे बाद इसे छानकर पी लें।

नींबू पानी

कैसे बनाएं: एक गिलास पानी में नींबू का रस मिलाएं और चाहें तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। नींबू विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है।

ग्रीन टी और लेमन ड्रिंक ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो कोलेजन टूटने से बचाती है। नींबू मिलाने से इसमें विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है।

कैसे बनाएं: एक कप ग्रीन टी में आधा नींबू निचोड़ें और गर्म या ठंडा जैसे चाहें वैसे पिएं।

गाजर और चुकंदर का जूस गाजर में विटामिन A और चुकंदर में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन सेल्स की रिपेयर में मदद करते हैं और कोलेजन लेवल को बढ़ाते हैं।

कैसे बनाएं: गाजर और चुकंदर को मिलाकर ताज़ा जूस बनाएं और दिन में एक बार पिएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।