लाइफस्टाइल

African King: कौन है ये अफ्रीकन राजा, 15 पत्नियों का इकलौता पति, जीता है ऐसी जिंदगी

African King With 15 Wives: 15 पत्नियों और 100 सहयोगियों के साथ एक अफ्रीकी राजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजा पारंपरिक पोशाक पहने एक निजी जेट से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 07, 2025

अफ्रीकन राजा, जिनकी हैं15 पत्नियां, जीते हैं ऐसी लाइफ! (Image Source: Patrika.com)

King Mswati III: 15 पत्नियों और 100 सहयोगियों के साथ अफ्रीकी राजा के ठाठ-बाट और यूएई आगमन का वीडियो सोशल वीडियो पर वायरल हो रहा है। आखिर कौन हैं ये राजा? दरअसल, ये राजा मस्वाती तृतीय हैं, जो अफ्रीका के अंतिम निरंकुश सम्राट हैं। एस्वातिनी के राजा मस्वाती तृतीय के अबू धाबी पहुंचने का एक पुराना वीडियो इस अफ्रीकी सम्राट की भव्य जीवनशैली की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है।

वीडियो में क्या दिखा

फुटेज में, राजा पारंपरिक पोशाक पहने एक निजी जेट से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे-पीछे कई खूबसूरत महिलाओं का एक समूह चल रहा है। क्लिप पर एक टेक्स्ट लिखा है, "स्वाजीलैंड के राजा 15 पत्नियों और 100 नौकरों के साथ अबू धाबी पहुंचे। उनके पिता, राजा सोभुजा द्वितीय की 125 पत्नियां थीं।"

बंद हुआ हवाई अड्डे का टर्मिनल

रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि अबू धाबी यात्रा के दौरान राजा मस्वाती तृतीय के साथ उनके 30 बच्चे भी थे। कथित तौर पर, इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल के कारण हवाई अड्डे पर अस्थायी रूप से व्यवधान उत्पन्न हो गया, जिसके कारण सुरक्षा अधिकारियों को शाही दल के लिए कई टर्मिनल बंद करने पड़े। सामने आए वीडियो की काफी आलोचना हुई, जिसमें कई उपयोगकर्ताओं ने राजा मस्वाती तृतीय की भव्य जीवनशैली और देश के नागरिकों के रोजमर्रा के संघर्षों के बीच तीव्र अंतर को रेखांकित किया।

लोगों ने की टिप्पणी

कई लोगों ने इस भव्य प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। एक यूजर ने लिखा, यह सब तब है जब उनके लोगों के पास बिजली भी नहीं है। एक ने सवाल किया, "क्या यह इतना अमीर देश है कि एक निजी जेट खरीद सके?" एक नाराज यूजर ने लिखा, "यह व्यक्ति निजी जेट में घूमता है जबकि उसकी प्रजा भूख से मर रही है।" एक अन्य ने भी इसी तरह की राय दोहराते हुए कहा, "और वे अफ्रीका के बच्चों को खिलाने के लिए पैसा चाहते हैं।"

राजा के पास कितनी है संपत्ति

कई रिपोर्टों के अनुसार, अफ्रीका के अंतिम निरंकुश सम्राट, राजा मस्वाती तृतीय, 1986 से इस छोटे से दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र पर शासन कर रहे हैं और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1 बिलियन डॉलर से अधिक है।

लाइफस्टाइल

Published on:

07 Oct 2025 06:03 pm

African King: कौन है ये अफ्रीकन राजा, 15 पत्नियों का इकलौता पति, जीता है ऐसी जिंदगी

