African King: कौन है ये अफ्रीकन राजा, 15 पत्नियों का इकलौता पति, जीता है ऐसी जिंदगी

रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि अबू धाबी यात्रा के दौरान राजा मस्वाती तृतीय के साथ उनके 30 बच्चे भी थे। कथित तौर पर, इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल के कारण हवाई अड्डे पर अस्थायी रूप से व्यवधान उत्पन्न हो गया, जिसके कारण सुरक्षा अधिकारियों को शाही दल के लिए कई टर्मिनल बंद करने पड़े। सामने आए वीडियो की काफी आलोचना हुई, जिसमें कई उपयोगकर्ताओं ने राजा मस्वाती तृतीय की भव्य जीवनशैली और देश के नागरिकों के रोजमर्रा के संघर्षों के बीच तीव्र अंतर को रेखांकित किया।