Air Purifying Plants: “सांसें लें खुलकर! घर में रखिए ये 5 पौधे जो हवा को कर देंगे टॉक्सिन-फ्री

Air Purifying Plants: 2025 में भारत में एयर प्यूरीफायर पर खर्च बढ़कर 1,070 करोड़ हो गया है। इसमें पिछले साल की तुलना में 30.8% की बढ़ोतरी हुई है। सोचने का विषय यह है कि आखिर क्यों भारत में लोग प्रदूषण, एलर्जी और वायरस से बचाव के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। सोचिए, क्या हो जब आप घर में 5 ऐसे पौधे लगाकर ही प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर का काम कर सकते हैं, जो कृत्रिम एयर प्यूरीफायर से काफी हद तक सुरक्षित भी हैं।आइए जानते हैं 5 ऐसे पौधों के बारे में, जो आपकी सेहत का तो ध्यान रखेंगे ही, साथ ही आपके आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक रखेंगे।