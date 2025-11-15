Patrika LogoSwitch to English

Vastu Tips: पौधे और आपकी किस्मत का कनेक्शन, जानिए मूलांक के अनुसार कौन सा पौधा आपके घर के लिए शुभ है

Vastu Tips: अक्सर लोग कहते हैं कि पौधे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। वास्तु के अनुसार, आप अपने जन्मदिन के अनुसार अपने घर में सही पौधा ला सकते हैं। आइए जानते हैं, आपकी जन्मतिथि के अनुसार कौन सा पौधा आपके लिए शुभ और लाभकारी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 15, 2025

Number-based plant for home, Plant for your destiny numerology, Numerology and home greenery,

Which Plant You Should Bring Home|फोटो सोर्स –Patrika.com

Vastu Tips: घर में पौधे सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि भी ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार, आपके जन्मदिन के हिसाब से सही पौधा चुनना आपके घर के वातावरण को और भी सुखद और शुभ बना सकता है। आइए जानते हैं, जन्मतिथि के अनुसार कौन सा पौधा आपके घर के लिए सबसे लाभकारी और सौभाग्यवर्धक माना जाता है।

मूलांक 1


जिन लोगों का मूलांक 1 होता है, उन पर सूर्य का प्रभाव माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए लकी बैम्बू (Lucky Bamboo) बेहद शुभ माना जाता है। यह आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ाने में मदद करता है। इसे घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में लगाना शुभ होता है।


मूलांक 2


मूलांक 2 वाले व्यक्ति चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। इनके लिए मनी प्लांट (Money Plant) सबसे शुभ माना गया है। यह कोमल और शांत ऊर्जा से तालमेल बैठाता है और घर में समृद्धि और धन का संचार करता है। इसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना बेहतर रहता है।

मूलांक 3


मूलांक 3 वाले लोग बृहस्पति ग्रह से संचालित होते हैं। इनके लिए तुलसी का पौधा (Tulsi) बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। तुलसी घर में सकारात्मकता बढ़ाती है और भगवान विष्णु की कृपा पाने में सहायक मानी जाती है। इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना लाभदायक है।

मूलांक 4


मूलांक 4 के लोगों पर राहु का प्रभाव माना जाता है। इनके लिए *पीस लिली (Peace Lily) पौधा बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह मानसिक शांति देता है और जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। यह पौधा घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है।

मूलांक 5


जिन लोगों का मूलांक 5 होता है, उन पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है। इनके लिए जेड प्लांट यानी मनी ट्री (Jade Plant) शुभ माना जाता है। यह सौभाग्य और तरक्की का प्रतीक है। इसे घर के लिविंग एरिया में रखना और इसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है।


मूलांक 6


मूलांक 6 वाले लोग शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनके लिए चमेली (Jasmine) का पौधा सबसे शुभ माना गया है। यह घर में प्रेम, सौहार्द और सामंजस्य लाता है। इसे उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है।

मूलांक 7


मूलांक 7 के जातकों पर केतु का प्रभाव होता है। इनके लिए गेंदा (Marigold) का पौधा शुभ माना गया है। यह खुशहाली, सकारात्मकता और शांति का प्रतीक है। गेंदा भगवान गणेश को भी प्रिय माना जाता है। इसे उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना शुभफलदायी होता है।

मूलांक 8


मूलांक 8 वाले लोग शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनके लिए शमी का पौधा (Shami Plant) बेहद शुभ माना गया है। यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और भाग्य को प्रबल बनाने में सहायक माना जाता है। इसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए और रोजाना पूजन करना लाभदायक माना गया है।


मूलांक 9


मूलांक 9 वाले जातकों पर मंगल का प्रभाव रहता है। इनके लिए गुड़हल (Hibiscus) का पौधा शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है, बाधाएं कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसे उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना अच्छा माना जाता है।

Updated on:

15 Nov 2025 05:04 pm

Published on:

15 Nov 2025 05:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips

