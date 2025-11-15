Vastu Tips: पौधे और आपकी किस्मत का कनेक्शन, जानिए मूलांक के अनुसार कौन सा पौधा आपके घर के लिए शुभ है

Vastu Tips: घर में पौधे सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि भी ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार, आपके जन्मदिन के हिसाब से सही पौधा चुनना आपके घर के वातावरण को और भी सुखद और शुभ बना सकता है। आइए जानते हैं, जन्मतिथि के अनुसार कौन सा पौधा आपके घर के लिए सबसे लाभकारी और सौभाग्यवर्धक माना जाता है।