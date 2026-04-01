3 रुपये की ‘नौकरी’ और आम तोड़ने के हुनर के चलते ऐसे टीम इंडिया का सबसे धाकड़ कप्तान बना यह दिग्गज!

Ajit Wadekar Birthday: भारतीय क्रिकेट के विदेशी जमीन पर झंडे गाड़ने में वैसे तो कई दिग्गजों का नाम शामिल है, लेकिन आज के इस लेख में हम जिस क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। भारतीय क्रिकेट टीम के जब भी सबसे कूल और धाकड़ कप्तानों की बात होती है, तो अजित वाडेकर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वो कप्तान थे जिन्होंने टीम इंडिया को पहली बार विदेश में सीरीज जीतना सिखाया। 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में जन्मे और 77 साल की उम्र में 15 अगस्त 2018 को दुनिया को अलविदा कहने वाले वाडेकर साहब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक कमाल के कप्तान और कोच भी रहे हैं। आइए जानते हैं अजित वाडेकर की लाइफ के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में जिन्हें आपने शायद ही सुना होगा।