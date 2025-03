“सिक्स पैक, टैटू, रेसलिंग में Medal”, हीरो जैसी लाइफ जीता है नमाज-होली पर बयान देने वाला यूपी पुलिस का ये जवान

Anuj Chaudhary CO Sambhal: जुमा नमाज और होली पर बयान देने वाले पुलिस अनुज चौधरी रियल लाइफ में हीरो की तरह हैं।

सम्भल•Mar 09, 2025 / 03:59 pm• Ravi Gupta

संभल के सीओ अनुज चौधरी की तस्वीर

Anuj Chaudhary CO Sambhal: उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान संभल के सीओ (Sambhal Police Officer) अनुज चौधरी का जुमा नमाज और होली को लेकर बयान वायरल हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi on Anuj Chaudhary CO Sambhal) ने भी इनकी तारीफ करते हुए इनकी रियल लाइफ की खूबियां गिनाई हैं। असल में सीओ अनुज चौधरी रेसलर हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स में इनका जलवा दिखा है। इतना ही नहीं, इनके सिक्स पैक एब्स की तस्वीरें, एक्टिंग के वीडियो रील और गाड़ियों के साथ टशन वाली तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। चलिए हम इनकी रियल लाइफ के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं।