High Uric Acid: गठिया और जोड़ों की समस्या? हाई यूरिक एसिड के लक्षण, कंट्रोल करने के लिए खाएं ये ड्राई फ्रूट्स

Dry Fruits For High Uric Acid: आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और हाई यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाना आम समस्या बन चुका है। इसके मुख्य कारण लाइफस्टाइल और गलत समय पर गलत खानपान को माना जाता है। वहीं, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ जाती है और चलने-फिरने में कठिनाइयां आने लगती हैं।इसीलिए अपने खानपान पर ध्यान देना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है। कुछ विशेष आहार होते हैं जिन्हें रोजाना डाइट में शामिल करना लाभकारी हो सकता है, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं।