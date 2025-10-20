Ayurvedic Herbs: सांस की तकलीफ हो या दिल की कमजोरी, पुष्करमूल है रामबाण उपाय

पुष्करमूल में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण शरीर के दर्द, जोड़ों की सूजन और गाठिया जैसी समस्याओं में राहत देते हैं। इसे लेप के रूप में लगाना या पानी के साथ लेना दोनों ही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। पुष्करमूल न केवल एक औषधि है बल्कि यह शरीर को अंदर से शुद्ध और मजबूत बनाता है। नियमित सेवन से यह सांस, हृदय और पाचन से जुड़ी परेशानियों को दूर करके संपूर्ण स्वास्थ्य का संरक्षण करता है।