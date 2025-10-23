Patrika LogoSwitch to English

Baba Vanga 2026 Predictions : अगले साल आएगा कैश क्रश! बाबा वेंगा ने 2026 को बताया सबसे भयानक साल

Baba Vanga 2026 Predictions : बाबा वेंगा की 2026 को लेकर भविष्यवाणी ने दुनिया को डरा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल एक बड़ा आर्थिक संकट आएगा, जिसे उन्होंने ‘कैश क्रश’ नाम दिया है। जानिए कौन थीं बाबा वेंगा और क्या है उनकी यह खतरनाक भविष्यवाणी।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 23, 2025

Baba Vanga 2026 Predictions

Baba Vanga 2026 Predictions (photo- gemini ai)

Baba Vanga 2026 Predictions: साल 2025 दुनिया के लिए कई भयावह घटनाओं से भरा रहा। कहीं युद्ध छिड़े, कहीं प्राकृतिक आपदाओं ने तबाही मचाई, तो कहीं प्लेन क्रैश में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अब जब साल 2025 खत्म होने में केवल ढाई महीने बचे हैं, तो लोगों की निगाहें आने वाले नए साल 2026 पर टिक गई हैं। लेकिन जो भविष्यवाणी अब सामने आई है, उसने फिर से दुनिया को डरा दिया है।

दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में से एक बाबा वेंगा की नई भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 में एक भीषण आर्थिक संकट आने वाला है। उनकी ये भविष्यवाणी दुनियाभर के लोगों और अर्थशास्त्रियों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है।

कौन थीं बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को बुल्गारिया में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्हें एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी आंखों में रेत चली गई और वे पूरी तरह से अंधी हो गईं। इसी घटना के बाद कहा जाता है कि उनमें रहस्यमयी शक्तियाँ विकसित हुईं। उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ कीं, जिनमें से कई सच साबित हुईं। जैसे 9/11 हमला, सुनामी और रूस से जुड़ी राजनीतिक घटनाएँ।

2026 को लेकर क्या कहा बाबा वेंगा ने?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए एक वैश्विक आर्थिक तबाही की भविष्यवाणी की है। उन्होंने इस संकट को ‘कैश क्रश (Cash Crush)’ नाम दिया। उनके अनुसार, इस वर्ष पूरी दुनिया की डिजिटल और फिजिकल मुद्रा प्रणाली (करेंसी सिस्टम) बुरी तरह से हिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर में भारी संकट आ सकता है, मुद्रा का मूल्य गिर सकता है और बाजारों में नकदी की भारी कमी देखने को मिलेगी।

यह संकट इतना बड़ा हो सकता है कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरें ऊंची होंगी और तकनीकी उद्योगों में अस्थिरता देखी जाएगी। बाबा वेंगा के मुताबिक, यह आर्थिक गिरावट केवल पैसों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लोगों की जीवनशैली और रोजगार पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा।

लोगों में बढ़ी चिंता

हर नया साल लोगों के लिए नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन 2026 की ये भविष्यवाणी लोगों को चिंतित कर रही है। आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई और नौकरी के संकट की आशंका लोगों में डर पैदा कर रही है। हालांकि, कई विशेषज्ञ कहते हैं कि भविष्यवाणियां केवल संकेत होती हैं, इन्हें डरने के बजाय चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। ताकि हम आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को तैयार रख सकें।

Baba Vanga predictions 2026

Published on:

23 Oct 2025 12:53 pm

Hindi News / Lifestyle News / Baba Vanga 2026 Predictions : अगले साल आएगा कैश क्रश! बाबा वेंगा ने 2026 को बताया सबसे भयानक साल

