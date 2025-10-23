Baba Vanga 2026 Predictions : अगले साल आएगा कैश क्रश! बाबा वेंगा ने 2026 को बताया सबसे भयानक साल

बाबा वेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को बुल्गारिया में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्हें एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी आंखों में रेत चली गई और वे पूरी तरह से अंधी हो गईं। इसी घटना के बाद कहा जाता है कि उनमें रहस्यमयी शक्तियाँ विकसित हुईं। उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ कीं, जिनमें से कई सच साबित हुईं। जैसे 9/11 हमला, सुनामी और रूस से जुड़ी राजनीतिक घटनाएँ।