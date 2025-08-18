Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Bad oil for Face Massage : चेहरे पर भूलकर ना लगाना ये तेल, पिंपल्स निकलने के साथ हो सकती हैं ये दिक्कतें

Bad oil for Face Massage : क्या आप चेहरे पर हर तेल लगाते हैं? सावधान! कुछ तेल जैसे नारियल, सरसों और अरण्डी का तेल चेहरे की स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये पोर्स ब्लॉक करके पिंपल्स, रैशेज और एलर्जी बढ़ा सकते हैं। जानिए किन तेलों से बचना चाहिए और कौन-से ऑयल चेहरे के लिए सुरक्षित हैं।

भारत

Dimple Yadav

Aug 18, 2025

Bad oil for Face Massage
Bad oil for Face Massage

Bad oil for Face Massage : अक्सर लोग स्किन ग्लोंइग और हेल्दी बनाने के लिए चेहरे पर अलग-अलग तेल का यूज करते हैं। कई ऐसे हर्बल ऑयल्स हैं जिनका ट्रेंड इन दिनों काफी चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता हैं कि तेल आपके चेहरे हानिकारक भी साबित हो सकता है। खासकर अगर स्किन ऑयली या सेंसिटिव है, तो गलत तेल लगाने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।

क्यों नहीं लगाने चाहिए हर तेल चेहरे पर?

चेहरे की स्किन बाकी शरीर से कहीं ज्यादा नाज़ुक होती है। कुछ तेल ऐसे होते हैं जो बहुत भारी (Heavy) और कॉमेडोजेनिक (Pore clogging) होते हैं। यानी ये आपके स्किन पोर्स को बंद कर देते हैं। जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनमें गंदगी और ऑयल जमा होकर पिंपल्स और ब्लैकहेड्स की समस्या पैदा करते हैं।

चेहरे पर लगाने से बचें ये तेल

  • नारियल का तेल (Coconut oil) – बालों और बॉडी मसाज के लिए बेस्ट है, लेकिन चेहरे पर लगाने से पोर्स ब्लॉक होकर पिंपल्स हो सकते हैं।
  • सरसों का तेल (Mustard oil) – इसमें मौजूद तेज गर्म तासीर वाली प्रकृति स्किन पर एलर्जी, खुजली और रैशेज ला सकती है।
  • नीम का तेल (Neem oil) – एंटीबैक्टीरियल गुणों के बावजूद इसे सीधे चेहरे पर लगाने से जलन और लालपन हो सकता है।
  • अरण्डी का तेल (Castor oil) – यह गाढ़ा तेल है जो चेहरे पर पिंपल्स और चिपचिपाहट बढ़ा सकता है।

किन समस्याओं का खतरा बढ़ता है?

  • पिंपल्स और मुंहासे बार-बार निकलना
  • चेहरे पर खुजली या जलन होना
  • स्किन पर लाल धब्बे और रैशेज
  • ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स बढ़ना

क्या करें?

अगर आप चेहरे पर तेल लगाना ही चाहते हैं तो हल्के और नॉन-कॉमेडोजेनिक ऑयल चुनें, जैसे आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल या टी-ट्री ऑयल (कम मात्रा में)। ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं और पिंपल्स का खतरा भी नहीं बढ़ाते।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

18 Aug 2025

18 Aug 2025 03:56 pm

18 Aug 2025

18 Aug 2025 03:55 pm

