Bad oil for Face Massage : चेहरे पर भूलकर ना लगाना ये तेल, पिंपल्स निकलने के साथ हो सकती हैं ये दिक्कतें

Bad oil for Face Massage : अक्सर लोग स्किन ग्लोंइग और हेल्दी बनाने के लिए चेहरे पर अलग-अलग तेल का यूज करते हैं। कई ऐसे हर्बल ऑयल्स हैं जिनका ट्रेंड इन दिनों काफी चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता हैं कि तेल आपके चेहरे हानिकारक भी साबित हो सकता है। खासकर अगर स्किन ऑयली या सेंसिटिव है, तो गलत तेल लगाने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।
चेहरे की स्किन बाकी शरीर से कहीं ज्यादा नाज़ुक होती है। कुछ तेल ऐसे होते हैं जो बहुत भारी (Heavy) और कॉमेडोजेनिक (Pore clogging) होते हैं। यानी ये आपके स्किन पोर्स को बंद कर देते हैं। जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनमें गंदगी और ऑयल जमा होकर पिंपल्स और ब्लैकहेड्स की समस्या पैदा करते हैं।
अगर आप चेहरे पर तेल लगाना ही चाहते हैं तो हल्के और नॉन-कॉमेडोजेनिक ऑयल चुनें, जैसे आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल या टी-ट्री ऑयल (कम मात्रा में)। ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं और पिंपल्स का खतरा भी नहीं बढ़ाते।