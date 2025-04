Beat The Heat: अप्रैल में जून जैसी गर्मी से लड़ने के 7 उपाय

हीट वेव से बचाव के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय Heatwave Precautions पानी, लस्सी, नींबू पानी का सेवन करें (Drink water, lassi, lemonade) गर्मी में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है, इसलिए हर दिन 8-10 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, लस्सी, गर्मी में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है, इसलिए हर दिन 8-10 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, लस्सी, नींबू पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकते हैं।

हल्के रंग और आरामदायक कपड़े पहनें (wear light colored and comfortable clothes) गर्मी में हल्के रंग के कॉटन कपड़े पहनें, जो हवा को पास होने देते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। साथ ही टाइट कपड़े पहनने से बचें।

दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें (Avoid exposure to sunlight in the afternoon) गर्मियों की तेज धूप में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचना चाहिए। बच्चों को भी इस दौरान बाहर खेलने से मना करें।

सीजनल वेजिटेबल खाएं (Eat seasonal vegetables) खीरा, टमाटर और पुदीना जैसी चीजें शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं। इनका सेवन सलाद या जूस के रूप में करें। धूप से बचें (Avoid sun rays) धूप में बाहर निकलते समय छाता, टोपी या खीरा, टमाटर और पुदीना जैसी चीजें शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं। इनका सेवन सलाद या जूस के रूप में करें।धूप में बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। इससे आपको सीधे धूप से बचने में मदद मिलेगी।