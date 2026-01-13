Benefits of Sesame Oil On Face: चेहरे पर तिल का तेल लगाने से झुर्रियां और रूखापन कैसे कम होता है?

Benefits of Sesame Oil On Face: तिल का तेल सदियों से आयुर्वेद में त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। चेहरे पर इसका नियमित उपयोग त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे रूखापन धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषण देते हैं और फाइन लाइन्स व झुर्रियों की समस्या को हल्का करने में सहायक होते हैं। तिल का तेल त्वचा की गहराई तक जाकर उसे मुलायम, स्वस्थ और चमकदार बनाने का काम करता है।