Benefits Of Sunscreen: धूप में भी रखे आपकी स्किन को ग्लोइंग, ऐसे करता है सनस्क्रीन पिगमेंटेशन को कंट्रोल

Sunscreen For Pigmentation: गर्मी हो या सर्दी, धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग इसे सिर्फ गर्मियों में लगाते हैं, लेकिन सच यह है कि सनस्क्रीन सालभर स्किन को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाने का काम करती है।

2 min read

image

Anamika Mishra

Oct 15, 2025

Benefits Of Sunscreen (Image Source: Gemini AI)

Sunscreen For Glowing Skin: त्वचाविज्ञान में, सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक सूरज की किरणों से सुरक्षा बेहद जरूरी है। भारत में लंबी गर्मियों और उच्च यूवी इंडेक्स के कारण, त्वचा लगातार यूवी रेज के संपर्क में रहती है। सनबर्न से समय से पहले बुढ़ापा, पिगमेंटेशन और यहां तक कि मेलेनोमा जैसे त्वचा कैंसर भी।

यूवी किरणों का चेहरे पर असर

यूवी किरणें दो तरह की होती हैं। एक यूवीबी किरणें, जो सनबर्न का कारण बनती हैं और यूवीए किरणें, जो गहराई तक प्रवेश करके फोटोएजिंग, पिगमेंटेशन और डीएनए क्षति को बढ़ावा देती हैं। यही कारण है कि त्वचा विशेषज्ञ ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन की सलाह देते हैं, जो दोनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

कैसे काम करती है सनस्क्रीन

सनस्क्रीन दो तरह से काम करते हैं। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे भौतिक अवरोधक यूवी किरणों को परावर्तित करते हैं, जबकि एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टोक्रिलीन और ऑक्टिसलेट जैसे रासायनिक अवरोधक उन्हें अवशोषित और बेअसर करते हैं। ज्यादातर आधुनिक उत्पाद इन दोनों का संयोजन करते हैं, जिससे भारतीय त्वचा के लिए उपयुक्त हल्के, गैर-चिकना बनावट वाले उत्पाद मिलते हैं।

सनस्क्रीन से सन प्रोटेक्शन

सन प्रोटेक्शन फैक्टर (एसपीएफ) यूवीबी से सुरक्षा दर्शाता है। एसपीएफ 15 लगभग 93% किरणों को रोकता है, एसपीएफ 30, 97% को और एसपीएफ 50, 98% को रोकता है। पीए रेटिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो यूवीए सुरक्षा को दर्शाती है। पीए++++ के साथ एसपीएफ 30-50 भारतीय त्वचा के लिए आदर्श हैं।

कितने बार लगाना चाहिए सनस्क्रीन

चूंकि पसीने, तेल और पानी से सनस्क्रीन का असर कम हो जाता है, इसलिए हर दो घंटे में दोबारा लगाना जरूरी है। "जल-प्रतिरोधी" (40 मिनट) या "बहुत जल-प्रतिरोधी" (80 मिनट) जैसे लेबल सिर्फ याद दिलाने के लिए हैं, गारंटी नहीं।

सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका

सनस्क्रीन का सही तरीके से इस्तेमाल भी मायने रखता है। दो उंगलियों वाले नियम के तहत, चेहरे और गर्दन पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से सनस्क्रीन को दबाएं, ताकि पर्याप्त कवरेज और असर हो सके।

सनस्क्रीन के फायदे

सनस्क्रीन न केवल टैनिंग को रोकता है, बल्कि प्राकृतिक रंगत को भी बरकरार रखता है, पिगमेंटरी विकारों से बचाता है और त्वचा को स्थायी क्षति से बचाता है। भारत में, सनस्क्रीन का मतलब गोरी त्वचा पाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मौजूदा त्वचा की सुरक्षा और उसे आने वाले वर्षों तक स्वस्थ रखने के लिए है।

