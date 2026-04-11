Summer Travel 2026 : दुनिया की ये 3 इकलौती चीजें देखनी हैं तो कर लें मणिपुर का ट्रिप प्लान



मणिपुर घूमने के लिए भारत के दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को इनर लाइन परमिट (ILP) लेना होता है। यह परमिट आप मणिपुर सरकार के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बनवा सकते हैं या फिर इंफाल एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां के काउंटर से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक पासपोर्ट साइज फोटो और अपना कोई भी पहचान पत्र चाहिए होगा। इसके अलावा ध्यान दें, यहां घूमने के लिए मार्च से जून का समय सबसे अच्छा रहता है। इसके साथ ही, यहां सूरज जल्दी निकलता है और शाम को बाजार जल्दी बंद हो जाते हैं, इसलिए अपनी प्लानिंग सुबह जल्दी शुरू करें।