Rashmika Mandanna Birthday : विजय देवरकोंडा के साथ रश्मिका मंदाना का पहला जन्मदिन, गिफ्ट में बंगला ही नहीं, ये चीजें रहीं खास

Rashmika Mandanna Birthday Gift : एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बाद अपना पहला जन्मदिन मनाया है। उनके 30वें बर्थडे पर रश्मिका के पिता ने कूर्ग में एक बंगला गिफ्ट (Rashmika Mandanna 30th Birthday Gift bungalow in Coorg) किया है। पर, विजय के साथ ये बर्थडे खास बनाने के लिए रश्मिका ने और भी काफी कुछ किया। उन्होंने अपने बचपन को फिर से जिया है। चलिए, एक-एक कर उन सारी खास चीजों के बारे में जानते हैं।