Black Coffee Side Effects: ब्लैक कॉफी इनके लिए जहर जैसा”, एक्सपर्ट ने क्यों कहा ऐसा, समझिए

Black Coffee Side Effects: ब्लैक कॉफी उन ड्रिंक्स में से है जिसे लोग वजन कम करने, एनर्जी बूस्ट पाने और फोकस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इसके भी कुछ नुकसान हैं, खासकर तब जब इसे जरूरत से ज्यादा पिया जाए या गलत समय पर लिया जाए। इसमें यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। इसके लिए हमने डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) (Expert opinion on black coffee side effects) से बात की, जिससे हमें कुछ अहम जानकारी मिली है। आइए जानते हैं।