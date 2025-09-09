Black Coffee Side Effects: ब्लैक कॉफी इनके लिए जहर जैसा”, एक्सपर्ट ने क्यों कहा ऐसा, समझिए

Black Coffee Side Effects: ब्लैक कॉफी उन ड्रिंक्स में से है जिसे लोग वजन कम करने, एनर्जी बूस्ट पाने और फोकस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इसके भी कुछ नुकसान हैं, खासकर तब जब इसे जरूरत से ज्यादा पिया जाए या गलत समय पर लिया जाए। इसमें यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। इसके लिए हमने डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) (Expert opinion on black coffee side effects) से बात की, जिससे हमें कुछ अहम जानकारी मिली है। आइए जानते हैं।
अगर आपको नींद मुश्किल से आती है तो कॉफी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग को एक्टिव तो कर देता है, लेकिन देर शाम या रात को इसका सेवन नींद उड़ाने का काम करता है। लगातार अधिक मात्रा में पीने से अनिद्रा (Insomnia)और नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है।
अगर आपको पेट की गड़बड़ी रहती है तो ब्लैक कॉफी का सेवन संभलकर करें, क्योंकि ब्लैक कॉफी स्वभाव से एसिडिक होती है। अगर इसे खाली पेट पिया जाए तो पेट में जलन, गैस, एसिडिटी और हार्टबर्न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से ही पाचन संबंधी परेशानियां हैं, उन्हें इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए।
ब्लैक कॉफी एंग्जायटी को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कॉफी में कैफीन शरीर में एड्रेनालिन का स्तर बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन अगर यह ज़्यादा हो जाए तो घबराहट, बेचैनी और यहां तक कि पैनिक अटैक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
ब्लैक कॉफी एक नेचुरल डाययूरेटिक है, यानी यह पेशाब की मात्रा बढ़ाती है। लगातार अधिक सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो साथ में पर्याप्त पानी पीना भी ज़रूरी है।
रिसर्च बताती है कि ब्लैक कॉफी का अधिक सेवन कैल्शियम अवशोषण (Absorption) को कम कर देता है। लंबे समय में यह हड्डियों की मजबूती घटा सकता है और खासकर महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ा सकता है।
कॉफी का कैफीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह और भी जोखिम भरा हो सकता है।
डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा घटाते हैं। लेकिन याद रखिए – मॉडरेशन ही असली कुंजी है। दिन में 1–2 कप पर्याप्त हैं, उससे अधिक नहीं।
ब्लैक कॉफी का असली स्वाद तभी आता है जब इसे सही तरीके से तैयार किया जाए। इसके लिए हमेशा ताज़े और उच्च गुणवत्ता वाले कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करें। पानी को उबालकर थोड़ा ठंडा करें (लगभग 90–96°C) और फिर फ्रेंच प्रेस, पोर-ओवर या ड्रिप मेकर में 1–2 चम्मच कॉफी पाउडर को 6 औंस पानी में डालकर 3–5 मिनट तक ब्रू करें। बिना चीनी या दूध मिलाए इसे पीएं, ताकि कॉफी के प्राकृतिक और असली स्वाद का पूरा आनंद लिया जा सके।