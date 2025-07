Boney Kapoor Diet: बोनी कपूर ने 69 की उम्र में बिना जिम गए घटाया 26 किलो वजन, जानिए उनकी डाइट का राज

Boney Kapoor Diet: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शानदार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं। 69 साल की उम्र में उन्होंने जो बदलाव किया है उसने सभी को चौंका दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें वे पहले से कहीं ज्यादा पतले, चुस्त और स्टाइलिश नजर आ रहे हैं। खुद बोनी कपूर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'I am showing off in my new look.' उनके इस बदले रूप की फैंस और इंडस्ट्री में जमकर तारीफ हो रही है।