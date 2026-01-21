Blouse Designs 2026: शादी के दिन रॉयल दिखना है? ये ब्राइडल ब्लाउज डिजाइन्स हर दुल्हन को बनाएंगे ‘क्वीन ऑफ द डे’

Latest Blouse Designs 2026 | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Blouse Designs 2026: शादी का सीजन मतलब शाइन, स्टाइल और रॉयल वाइब्स। वहीं जब बात दुल्हन के लुक की हो, तो हर डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें भी खासकर ब्लाउज डिजाइन। मोतियों की लटकन वाला ओपन बैक ब्लाउज, शीशे की कढ़ाई, डीप रेड और गोल्डन टोन… ये सब मिलकर ब्राइड को बना देते हैं एकदम ‘क्वीन ऑफ द डे’। ऐसा ब्लाउज न सिर्फ ट्रेडिशनल फील देते हैं बल्कि मॉडर्न टच के साथ पूरा वेडिंग लुक को सुपर क्लासी और ट्रेंडी बना सकते हैं।
यह ओपन बैक ब्लाउज डिजाइन मोतियों की चेन और शीशे की कढ़ाई के साथ बहुत ही एलिगेंट लगता है। जब दुल्हन इसे कैरी करेगी तो उसका पूरा लुक सॉफ्ट, रॉयल और ग्रेसफुल दिख सकता है। पीछे की लटकती मोती चेन जो लुक को और भी खूबसूरत बना रही है। ऐसा ब्लाउज पहनकर ब्राइड एकदम क्लासी, स्टाइलिश फील दे सकती है।
शादी के खास मौके पर यह गहरे लाल रंग का खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज एकदम शाही और रॉयल लुक देता है। इसका वी-नेक डिजाइन, बारीक कढ़ाई और हैवी वर्क दुल्हन या वेडिंग फंक्शन अटेंड करने वाली किसी भी लड़की को ग्रेसफुल और एलिगेंट बना सकत है। इसे पहनकर आप न सिर्फ खूबसूरत दिखेंगी बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबकी नजरों ऑफ अटरेंक्शन भी बनेगी।
यह गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला बहुत एलिगेंट और रिच लुक दे सकता है। इसकी बारीक कढ़ाई और सॉफ्ट शाइन फैब्रिक इसे पार्टी और वेडिंग फंक्शन के लिए परफेक्ट बना सकते हैं। जब आप इसे साड़ी के साथ कैरी करेंगी तो आपका लुक बहुत ही ग्रेसफुल, क्लासी और रॉयल लगेगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और भी निखरकर सामने आएगी।
यह ब्लाउज एकदम रॉयल शादी वाला फील दे सकता है। ओपन बैक ब्लाउज, मोतियों की लटकन और फूलों से सजा जूड़ा सब मिलकर दुल्हन को बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। शादी में ऐसा ब्लाउज पहनने से लुक क्लासी भी लगता है और ट्रेंडी भी। मतलब सिंपल, सोबर और फुल ब्राइडल वाइब्स।
यह डार्क ग्रीन रंग का बैक कटआउट ब्लाउज पारंपरिक कढ़ाई और डांसिंग फिगर्स मोटिफ के साथ बेहद रॉयल और यूनिक लुक देता है। इसकी गोल बैक नेकलाइन और हैवी गोल्डन वर्क इसे क्लासिक साउथ इंडियन टच देता है। जब आप इसे सिल्क या हैवी साड़ी के साथ कैरी करेंगी, तो आपका लुक शाही, एलिगेंट और बेहद ग्रेसफुल लग सकता है।
