Blouse Designs 2026: शादी के दिन रॉयल दिखना है? ये ब्राइडल ब्लाउज डिजाइन्स हर दुल्हन को बनाएंगे ‘क्वीन ऑफ द डे’

Blouse Designs 2026: शादी का सीजन मतलब शाइन, स्टाइल और रॉयल वाइब्स। वहीं जब बात दुल्हन के लुक की हो, तो हर डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें भी खासकर ब्लाउज डिजाइन। मोतियों की लटकन वाला ओपन बैक ब्लाउज, शीशे की कढ़ाई, डीप रेड और गोल्डन टोन… ये सब मिलकर ब्राइड को बना देते हैं एकदम ‘क्वीन ऑफ द डे’। ऐसा ब्लाउज न सिर्फ ट्रेडिशनल फील देते हैं बल्कि मॉडर्न टच के साथ पूरा वेडिंग लुक को सुपर क्लासी और ट्रेंडी बना सकते हैं।