कैल्शियम ‘चोर’, किस खाने से Calcium Deficiency का जोखिम बढ़ता है

Food For Calcium Deficiency: हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हम दूध, दही, पनीर और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो चुपके से हमारे शरीर से कैल्शियम ‘चुरा’ रहे हैं? ये खाने की चीजें न सिर्फ हड्डियों की मजबूती को कम करती हैं, बल्कि लंबे समय तक इनका ज्यादा सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ सकता है।तो आइए जानते हैं कौन-कौन से फूड्स हैं जो हड्डियों के दुश्मन बन सकते हैं, और क्यों…
ज्यादा मीठा खाने से सिर्फ वजन और डायबिटीज की दिक्कत नहीं होती, बल्कि यह हड्डियों को भी कमजोर करता है। चीनी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम करती है और हड्डियों की मिनरल डेंसिटी घटने लगती है। खासकर सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाइयों और बेक्ड प्रोडक्ट्स से परहेज करें।
चाय या कॉफी पीने से थकान जरूर दूर होती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह कैल्शियम लेवल को गिरा सकती है। कैफीन शरीर से पेशाब के जरिए कैल्शियम को बाहर निकालता है, जिससे हड्डियों को नुकसान होता है। दिन में 1-2 कप से ज्यादा कैफीन से बचें।
अगर आप खाने में बहुत ज्यादा नमक लेते हैं, तो सतर्क हो जाइए। ज्यादा सोडियम शरीर से कैल्शियम को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। रिसर्च के अनुसार, हाई-सोडियम डाइट लेने वालों में बोन लॉस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड्स, पापड़, चिप्स, नमकीन जैसी चीजें लिमिट में ही लें।
प्रोसेस्ड फूड्स को अक्सर टेस्टी बनाने के लिए हाई सोडियम, प्रिज़र्वेटिव्स और केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये न सिर्फ पाचन बिगाड़ते हैं, बल्कि शरीर को कैल्शियम को सही तरीके से अवशोषित करने से भी रोकते हैं। इससे शरीर को मजबूरी में हड्डियों से कैल्शियम लेना पड़ता है।
शराब पीना कई तरह से शरीर के लिए नुकसानदेह है, और हड्डियों के लिए भी। ज्यादा शराब पीने से पैराथायरॉइड हॉर्मोन का स्तर बढ़ता है, जो कि हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेता है। इसके अलावा यह विटामिन D और कैल्शियम के अवशोषण को भी बाधित करता है।
सोडा या फिज वाली ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को असंतुलित कर देता है। साथ ही ये दांतों की सेहत भी बिगाड़ती हैं, जो एक तरह से हड्डियों की स्थिति का संकेत हो सकती है। साथ में इनमें आर्टिफिशियल शुगर भी होती है जो हड्डियों के लिए और खतरनाक है।
पालक, चुकंदर और स्वीट पोटैटो जैसे फूड्स में ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होती है। ये शरीर में कैल्शियम को बांधकर उसके अवशोषण को कम कर देते हैं। जिससे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है। इसलिए ऐसे फूड्स का संतुलित मात्रा में सेवन जरूरी है।
