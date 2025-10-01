कैल्शियम ‘चोर’, किस खाने से Calcium Deficiency का जोखिम बढ़ता है

Food For Calcium Deficiency: हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हम दूध, दही, पनीर और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो चुपके से हमारे शरीर से कैल्शियम ‘चुरा’ रहे हैं? ये खाने की चीजें न सिर्फ हड्डियों की मजबूती को कम करती हैं, बल्कि लंबे समय तक इनका ज्यादा सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ सकता है।तो आइए जानते हैं कौन-कौन से फूड्स हैं जो हड्डियों के दुश्मन बन सकते हैं, और क्यों…