Career Growth Strategy: जानें, IIT-IIM की डिग्री बिना, कैसे 1.84 LPA से 75 LPA तक का सफर तय किया?

Job Switch Karke Salary Kaise Badhaye: आज के समय में अच्छे कॉलेज से अच्छे नंबरों के साथ पास होने के बावजूद कई स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल पा रही है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के मन में हमेशा ले-ऑफ (layoff) का डर बना रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, एक रेडिट यूजर ने अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर किया है। उसने बताया कि कैसे बिना किसी IIT, IIM या बी-टेक डिग्री के, उसने अपनी सैलरी को 9 साल में 1.84 लाख सालाना से 75 लाख सालाना तक पहुंचा दिया। आइए, इस लेख में उस रेडिट यूजर के अनुभव से समझते हैं कि आज के समय में सफल कैसे हो सकते हैं।