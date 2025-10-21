Celeb Diwali 2025: कियारा-सिद्धार्थ से लेकर कंगना तक, दीवाली पर सितारों के ये लुक्स बन गए ट्रेंड!

Celeb Diwali 2025: पूरे देश में दिवाली 2025 का त्योहार पूरे जोश और रौनक के साथ मनाया गया। हर घर रोशनी से सजा नजर आया और सोशल मीडिया पर बस एक ही रंग छाया रहा, दिवाली सेलिब्रेशन का। बॉलीवुड सितारों ने भी इस बार अपने स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक्स से त्योहार की चमक को और बढ़ा दिया। आइए देखते हैं किसने इस दिवाली पर बिखेरा अपना जलवा।