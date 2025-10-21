Celeb Diwali 2025: कियारा-सिद्धार्थ से लेकर कंगना तक, दीवाली पर सितारों के ये लुक्स बन गए ट्रेंड!

Celeb Diwali 2025 (photo- insta)
Celeb Diwali 2025: पूरे देश में दिवाली 2025 का त्योहार पूरे जोश और रौनक के साथ मनाया गया। हर घर रोशनी से सजा नजर आया और सोशल मीडिया पर बस एक ही रंग छाया रहा, दिवाली सेलिब्रेशन का। बॉलीवुड सितारों ने भी इस बार अपने स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक्स से त्योहार की चमक को और बढ़ा दिया। आइए देखते हैं किसने इस दिवाली पर बिखेरा अपना जलवा।
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने इस बार दिवाली घर पर ही परिवार के साथ मनाई। मन्नत में इस बार पार्टी तो नहीं हुई, लेकिन शाहरुख का पारंपरिक लुक चर्चा में रहा। उन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की, जिसमें सुहाना खान भी नजर आईं। इंस्टा कैप्शन में लिखा “घर की रौशनी, मां लक्ष्मी की कृपा और परिवार की मुस्कान यही है असली दिवाली
खिलाड़ी अक्षय कुमार इस बार अपनी पत्नी ट्विंकल के साथ लंदन में दिवाली मना रहे थे। दोनों ट्रेडिशनल आउटफिट में बेहद रॉयल लग रहे थे। उनकी दिवाली पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल रही। इंस्टा कैप्शन में लिखा “दूर सही, पर दिल में वही रौशनी लंदन में भी दीवाली का जश्न”
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी पहली दिवाली बेटी के साथ मनाई। दोनों पीले रंग के ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए और उनके चेहरे पर पेरेंटहुड की खुशी झलक रही थी। इंस्टा कैप्शन में लिखा “हमारी छोटी सी दीया के साथ पहली दिवाली परिवार, प्यार और रोशनी”
कंगना रनौत ने हिमाचल में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। साड़ी में उनका ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर छा गया। घर की रौनक और पूजा का वीडियो फैंस को खूब पसंद आया। इंस्टा कैप्शन में लिखा “परिवार के साथ सादगी भरी दिवाली, जहां प्यार ही सबसे बड़ी रौशनी है”
सोनम कपूर ने पति आनंद और बेटे वायु के साथ पारिवारिक अंदाज में दिवाली मनाई। ऑफ-व्हाइट एथनिक आउटफिट में सोनम का एलिगेंट लुक खूब चर्चा में रहा। इंस्टा कैप्शन में लिखा “प्यार, शांति और परिवार यही मेरी दिवाली का असली जादू”
अनन्या पांडे ने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। गोल्डन लहंगे में अनन्या ने अपने इंस्टा पर फोटो शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैन्स ने कहा “डिवा ऑफ द ईयर!” अनन्या ने अपने इंस्टा कैप्शन में लिखा लाइट्स, लव और थोड़ा सा ग्लिटर दिवाली मूड ऑन
