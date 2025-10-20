Diwali 2025: दीपावली पर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में चोपड़ा पूजन की धूम, क्या है यह परंपरा?

चोपड़ा पूजा एक प्राचीन गुजराती परंपरा है जिसमें श्रद्धालु अपने पेशेवर जीवन में सौभाग्य और सफलता के लिए देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ शारदा की पूजा करते हैं। चोपड़ा शब्द पारंपरिक खाता बही को संदर्भित करता है जो वित्तीय रिकॉर्ड और व्यावसायिक अखंडता का प्रतीक है। पूजा के दौरान आने वाले वर्ष में समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नए बही खाते खोले जाते हैं।