इंस्टाग्राम पर चाहिए मिलियन्स में व्यूज? तो नवरात्रि पर इन टॉप 10 भजनों पर बनाएं रील!

Top 10 Mata Rani Ke Bhajan for Navratri 2026: आज 19 मार्च है और पूरे देश में खुशियों और भक्ति का माहौल है, क्योंकि आज से ही चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। कहते हैं कि इन नौ दिनों में माता रानी खुद चलकर अपने भक्तों के घर आती हैं, इसीलिए लोग माता रानी का स्वागत करने के लिए अपने घरों की सफाई करने के साथ-साथ रंगोली बनाने में लगे हुए हैं।

आज के इस डिजिटल दौर में कुछ लोग अपनी खुशी और भक्ति सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के साथ भी बांटते हैं। ऐसे में अगर आप भी आज नवरात्रि के पहले दिन इंस्टाग्राम पर एक शानदार रील या स्टोरी लगाने की सोच रहे हैं, या फिर घर के मंदिर में भजन बजाकर माहौल को भक्तिमय बनाना चाहते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की स्टोरी में हम माता रानी के 10 सुपरहिट भजनों और गानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनी वीडियो या स्टोरी में इस्तेमाल करके अपनों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं।