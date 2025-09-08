Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Chandra Grahan 2025 Pics: शायरी के साथ ब्लड मून का स्वागत, यूजर्स ने शेयर की चंद्र ग्रहण की दिलचस्प तस्वीरें

Chandra Grahan 2025 Pics: 7-8 सितंबर 2025 की रात दिखे ब्लड मून का सोशल मीडिया पर शायरियों से हुआ स्वागत। यूजर्स ने शेयर की चंद्र ग्रहण की दिलचस्प तस्वीरें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 08, 2025

Chandra Grahan 2025 Pics
Chandra Grahan 2025 Pics (Image Source: @dc_sanjay_jas/X)

Chandra Grahan 2025 Pics: 7 और 8 सितंबर 2025 की रात जब आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया और यह नजारा बेहद खास रहा है। इस दौरान चांद लालिमा लिए 'ब्लड मून' में तब्दील हो गया, जिसने खगोल विज्ञान के शौकीनों से लेकर आम लोगों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात का यह क्षण भारत समेत पूरी दुनिया में लोगों के लिए किसी जादुई पल से कम नहीं था। आसमान की ओर नजरें टिकाए लोग इस खगोलीय घटना के गवाह बने। कहीं परिवारों ने मिलकर इसे देखा, तो कहीं युवाओं ने दोस्तों के साथ छतों और पार्कों से ब्लड मून की तस्वीरें खींचीं।

भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण रात 8:58 बजे से शुरू होकर सुबह 2:25 बजे तक चला और देश के अधिकांश हिस्सों में साफ-साफ नजर आया। इसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण का सबसे खूबसूरत चरण रात 11:00 बजे से 12:22 बजे तक देखने को मिला।

सोशल मीडिया पर भी इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। #ChandraGrahan2025 और #LunarEclipse जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और लोगों ने तस्वीरों, वीडियोज, शायरियों और कोट्स के जरिए इस पल को यादगार बना दिया।

एक यूजर ने लिखा,

"जिनके हिस्से में 'ग्रहण' आया,
यकीन मानिये 'चांदनी' भी उन्हीं की होगी..💕"

दूसरे पोस्ट में मशहूर सूफी कवि रूमी का कोट साझा किया गया,
"In the darkness of the night, the moon reminds us of hope.” #LunarEclipse - Rumi

वहीं दिल्ली से एक यूजर ने खूबसूरत तस्वीर डालते हुए लिखा,
"Delhi from India lovely moon picture capture in camera'' #LunarEclipse"

लखनऊ से एक यूजर ने लिखा, "Multiple exposure image of today’s Lunar eclipse near historical Rumi Gate in old city of Lucknow on Sunday."

तस्वीरों में कैद हुआ ब्लड मून

देशभर से आई तस्वीरों में ब्लड मून का अलग-अलग रूप नजर आया। कहीं यह लाल रोशनी से दमकता दिखाई दिया तो कहीं बादलों के बीच से झांकता हुआ बेहद रहस्यमयी लगा।

धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू

भारत में चंद्र ग्रहण को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह घटना तब घटती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चांद पर पड़ती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चांद लालिमा लिए 'ब्लड मून' में बदल जाता है।

यादगार बन गई 7 सितंबर की रात

7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक उत्सव बन गया। सोशल मीडिया पर शेयर हुई शायरियां, कोट्स और तस्वीरों ने इस पल को और भी खास बना दिया।

