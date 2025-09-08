Chandra Grahan 2025 Pics: शायरी के साथ ब्लड मून का स्वागत, यूजर्स ने शेयर की चंद्र ग्रहण की दिलचस्प तस्वीरें

Chandra Grahan 2025 Pics: 7 और 8 सितंबर 2025 की रात जब आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया और यह नजारा बेहद खास रहा है। इस दौरान चांद लालिमा लिए 'ब्लड मून' में तब्दील हो गया, जिसने खगोल विज्ञान के शौकीनों से लेकर आम लोगों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात का यह क्षण भारत समेत पूरी दुनिया में लोगों के लिए किसी जादुई पल से कम नहीं था। आसमान की ओर नजरें टिकाए लोग इस खगोलीय घटना के गवाह बने। कहीं परिवारों ने मिलकर इसे देखा, तो कहीं युवाओं ने दोस्तों के साथ छतों और पार्कों से ब्लड मून की तस्वीरें खींचीं।