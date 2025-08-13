13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika Logo

Coconut Water For Face: नारियल पानी से पाएं पिंपल-फ्री स्किन, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Coconut Water For Face: नारियल पानी सिर्फ पीने के लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल अगर चेहरे पर किया जाए तो यह स्किन को भी बेहतर बना सकता है। आइए जानते हैं, नारियल पानी स्किन के लिए किस तरह फायदेमंद है और इसे चेहरे पर कैसे इस्तेमाल करें।

भारत

MEGHA ROY

Aug 13, 2025

Coconut Water Benefits For Skin फोटो सोर्स – Freepik

Coconut Water For Face: नारियल पानी सिर्फ पीने के लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल अगर चेहरे पर किया जाए तो यह स्किन को भी बेहतर बना सकता है। क्योंकि नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट करने के साथ-साथ स्किन पर अप्लाई करने से उसमें नमी बनाए रखता है, दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है और साथ ही डेड स्किन सेल्स को भी हटाता है। इसलिए इसका नियमित इस्तेमाल स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाए रखता है। आइए जानते हैं, नारियल पानी स्किन के लिए किस तरह फायदेमंद है और इसे चेहरे पर कैसे इस्तेमाल करें।

नारियल पानी से स्किन को होने वाले फायदे

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, नारियल पानी विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को हाइड्रेट रखकर उसका नैचुरल ग्लो बनाए रखते हैं। इसमें मौजूद विटामिन C स्किन सेल्स को रिपेयर करता है, जबकि एंटी-माइक्रोबियल गुण मुहांसों, पिगमेंटेशन और डलनेस से बचाते हैं। यह सेंसिटिव स्किन के लिए भी फायदेमंद है। धूप में होने वाली रेडनेस कम करता है और ठंडक पहुंचाकर स्किन को फ्रेश लुक देता है।

नारियल पानी के 5 बड़े फायदे

मुंहासों से राहत – डीप क्लीनिंग कर ऑयल और डेड स्किन हटाता है, जिससे पिंपल्स और ब्लैकहेड्स कम होते हैं।

  • एंटी-एजिंग इफेक्ट – एंटीऑक्सीडेंट्स फाइन लाइन्स कम करते हैं और स्किन की लोच बनाए रखते हैं।
  •  ग्लो बढ़ाता है – डस्ट और इम्प्यूरिटीज हटाकर ब्राइटनेस बढ़ाता है।
  • ड्राईनेस कम करता है – शुगर और अमीनो एसिड से नमी लॉक होकर स्किन सॉफ्ट रहती है।
  • फ्री रेडिकल्स से बचाव – स्किन को डैमेज से बचाकर हेल्दी रखता है।

नारियल पानी इस्तेमाल करने के आसान तरीके

  • फेस मास्क – एलोवेरा जेल, मुल्तानी मिट्टी और नारियल पानी मिलाकर 15 मिनट लगाएं।
  •  एक्सफोलिएटर – चावल का आटा, ओटमील पाउडर और नारियल पानी से हल्की मसाज करें।
  • टोनर – नारियल पानी में गुलाब जल और चावल का पानी मिलाकर कॉटन से चेहरे पर लगाएं।
  • मेकअप रिमूवर – नारियल पानी में नारियल तेल मिलाकर कॉटन से मेकअप साफ करें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

