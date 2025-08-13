Coconut Water For Face: नारियल पानी से पाएं पिंपल-फ्री स्किन, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Coconut Water For Face: नारियल पानी सिर्फ पीने के लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल अगर चेहरे पर किया जाए तो यह स्किन को भी बेहतर बना सकता है। क्योंकि नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट करने के साथ-साथ स्किन पर अप्लाई करने से उसमें नमी बनाए रखता है, दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है और साथ ही डेड स्किन सेल्स को भी हटाता है। इसलिए इसका नियमित इस्तेमाल स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाए रखता है। आइए जानते हैं, नारियल पानी स्किन के लिए किस तरह फायदेमंद है और इसे चेहरे पर कैसे इस्तेमाल करें।